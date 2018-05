PSG: Gianluigi Buffon, le rêve est-il possible ?

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

A une époque pas si lointaine, le simple fait d'évoquer son nom à Paris relevait du fantasme. Aujourd'hui, cette arrivée n'a plus rien d'impossible. Au contraire même, les rumeurs sont de plus en plus insistantes depuis ce week-end, et l'intéressé lui-même est sorti de sa réserve. Gianluigi Buffon pourrait arriver au PSG dans les prochains jours.





Buffon se laisse une semaine pour réfléchir



Samedi, le champion du monde 2006 a fait ses adieux à la Juventus, son club pendant 17 saisons. Gardien le plus cher de l'histoire (la Vieille Dame déboursa 53 millions d'euros pour l'arracher à Parme en 2001), Buffon n'a toutefois pas encore dit adieu au football de haut niveau. Dès dimanche, des premières rumeurs faisant état d'un intérêt du PSG ont commencé à fleurir dans les médias transalpins.



Le Parisien et L'Equipe ont aussi évoqué des discussions sérieuses entre le champion de France et le désormais ex-Bianconeri. Outre son talent et son immense carrière, l'ancien gardien de la Squadra Azzurra présente l'avantage d'être libre contractuellement. Une donnée importante pour un club qui doit respecter les règles du fair-play financier. "Gigi" Buffon a fini par s'exprimer à son tour lundi 21 mai, en marge du jubilé en l'honneur d'Andrea Pirlo. "Le PSG? J'ai besoin d'une semaine pour être au calme et analyser la situation", a-t-il déclaré à Sky Italia.





"Ce n'est pas un choix simple"



Il y a donc bien une possibilité pour que Buffon signe dans la capitale. Mais il n'y a rien de fait, assure le portier. "Ce n'est pas un choix simple. A 40 ans, vous ne pouvez pas décider dans la précipitation", a-t-il précisé.



Le Parisien indique de son côté que Parme, de retour en Serie A, a tenté de convaincre Buffon de faire son grand retour. Mais l'intérêt parisien l'aurait incité à se concentrer sur cette piste uniquement. Le projet PSG ne manque pas d'intérêt pour lui. En signant à Paris, Gianluigi Buffon aurait l'occasion de briguer encore la Ligue des champions, cette compétition prestigieuse qui s'est toujours refusée à lui (trois défaites en finale en 2003, 2015 et 2017). Attention tout de même: à cause de son coup de sang lors du quart de finale retour contre le Real Madrid en avril dernier, l'Italien risque une lourde suspension en C1.