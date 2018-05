PSG – Giovani Lo Celso est plus à l’aise en milieu relayeur

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Arrivé au PSG le 20 juin 2016, Giovani Lo Celso s'apprête à achever sa deuxième saison au PSG. Et dans un entretien donné à HypeBeast il passe en revue de nombreux thèmes.



Son adaptation au PSG

Lo Celso revient d'abord sur son arrivée au PSG et l'aide de ses compatriotes argentins pour faciliter son adaptation : "Au début, j'avais beaucoup d'incertitudes, je ne savais pas qui j'allais rencontrer. Mon adaptation c'est même mieux passée que ce que je pensais. Je ne pensais pas me sentir à l'aise aussi rapidement. Entre Argentins, on s'entend très bien. Ils m'ont très bien accueilli. Je connaissais déjà Angel Di Maria avant de venir, nous venons de la même ville et il m'a beaucoup aidé et accompagné. Je lui en suis très reconnaissant."



Son poste de prédilection au PSG

Giovani Lo Celso évoque ensuite son rôle au PSG et les choix tactiques d'Unai Emery : "La vérité, c'est que je suis heureux d'être sur le terrain qu'importe la position. Je dirais que je me sens plus à l'aise en milieu relayeur, cela correspond plus à mes caractéristiques. Je peux être plus proche de la surface adversaire et être à la conclusion d'actions offensives, mais je me sens à l'aise dans d'autres positions aussi."



Il précise toutefois jouer plus bas qu'en Argentine : "J'avais l'habitude de jouer dans un rôle qui ne s'utilise plus beaucoup en Europe : celui de meneur de jeu, numéro 10 comme on pourrait dire à l'ancienne."



Enfin, il remercie Unai Emery, qui lui a permis de progresser : "Emery est l'entraineur que j'ai connu à Paris, j'ai énormément appris de lui et de son staff technique. De mes coéquipiers aussi. J'ai essayé d'assimiler au plus vite son projet de jeu pour pouvoir être sur le terrain. Il aime avoir le ballon et j'aime ça donc j'essaie de profiter de chaque moment en entrainement."