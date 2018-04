PSG: Hatem Ben Arfa sera-t-il champion de France lui aussi ?

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Un feu d'artifice face au champion sortant pour s'assurer, à défaut de gloire européenne, le sacre national. Dimanche, le PSG a piétiné Monaco au Parc des Princes (7-1) lors de la 33e journée de Ligue 1. Un an après avoir cédé sa couronne à l'ASM, Paris remonte sur son trône. Mais pour l'instant, Hatem Ben Arfa ne fait pas partie des joueurs officiellement champions de France...





Aucune minute de jeu cette saison



Pour fêter son titre, le club parisien a posté sur les réseaux sociaux un montage montrant tous les joueurs de son effectif professionnel. Le terme "montage" prend encore plus son sens avec Hatem Ben Arfa : l'ex-Niçois fait toujours bien partie de l'effectif pro, mais il n'est pas apparu une seule fois cette saison. Depuis le 5 avril 2017 et un match de Coupe de France gagné à Avranches, l'attaquant n'a plus été appelé dans le groupe d'Unai Emery.





Cette mise à l'écart n'est pas sans conséquence. En effet, pour être inscrit sur les tablettes et être considéré officiellement comme champion de France, il faut avoir joué au moins une minute en championnat. Hatem Ben Arfa n'est donc pas champion de France pour l'instant, contrairement à Gonçalo Guedes (prêté à Valence), Blaise Matuidi (transféré en août à la Juventus) et Lucas (transféré en janvier à Tottenham). Poussé vers la sortie lors des deux derniers mercatos, l'international français n'a pas cédé, contribuant à sa placardisation malgré sa motivation, son calme et sa patience.





#HatemChampion



Le PSG n'ayant plus grand chose à jouer désormais, sauf un titre à conserver en Coupe de France et des records à aller chercher en Ligue 1, de nombreux supporters militent pour un retour en grâce de Ben Arfa. La fin de l'histoire est proche : le joueur a lui-même annoncé son départ à la fin de la saison, une fois son contrat terminé. Selon toute vraisemblance, Unai Emery va aussi partir. Alors, les supporters espèrent un chapitre final moins houleux.



Sur Twitter, quelques heures après le sacre parisien, le hash-tag #HatemChampion s'est hissé parmi les plus partagés. De nombreux internautes demandent au club parisien d'accorder quelques minutes de jeu au joueur de 31 ans. D'autres, toutefois, y sont bien moins favorables et rappellent que "HBA" gagne bien sa vie sans avoir à jouer. Rappelons que Hatem Ben Arfa connaît déjà le trophée Hexagoal. A l'Olympique Lyonnais, il l'a brandi quatre (2005, 2006, 2007, 2008). Et à l'Olympique de Marseille, il l'a remporté une fois (2010).