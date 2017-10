PSG : Henrique surveille deux joueurs de Levante

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Selon le quotidien sportif espagnol SuperDeporte, le PSG était ce samedi à Levante pour observer le Macédonien Enis Bardhi (23 ans) et le Colombien Jefferson Lerma (23 ans), deux des joueurs les plus convoités du club local.

Toujours en quête de renforts, le PSG s'intéresserait à deux nouveaux jeunes milieux de terrain.



Du beau monde à Levante



Le club de Levante accueillait ce samedi Grenade dans un match de milieu de tableau du championnat espagnol mais cette rencontre intéressait visiblement le PSG et plusieurs autres clubs européens comme l'Inter Milan, Sunderland et Anderlecht selon le quotidien sportif local SuperDeporte. Des scouts du PSG et des autres clubs ont en effet été vus sur la place pour la partie et deux joueurs ont été supervisés d'après les informations du journal.

Bardhi, 3 buts en 8 matches



Les deux joueurs évoluaient du côté de Levante et seul l'un d'entre eux était titulaire, le milieu défensif colombien de 23 ans Jefferson Lerma. Régulièrement titulaire avec son club est sous contrat jusqu'en juin 2020 avec son club actuel. L'autre est également un milieu de terrain puisqu'il s'agit du macédonien Enis Bardhi, âgé de 23 ans et qui évolue en général un cran plus haut comme milieu relayeur ou offensif. Arrivé cet été en provenance de Hongrie, il est sous contrat jusqu'en 2020 également et a déjà marqué 3 buts cette saison, en seulement 8 matches.

Deux joueurs estimés à 1,5 millions



Si Enis Bardhi, international macédonien, est un milieu offensif dont l’arrivée dans la capitale pourrait interpeller vu l’embouteillage à son poste, Julian Draxler, Angel Di Maria, Javier Pastore, Giovani Lo Celso et Lucas devant se contenter de miettes derrière la MCN, le Colombien Jefferson Lerna cadre plus avec les besoins du moment des Parisiens puisqu’il évolue essentiellement en sentinelle même s’il peut également jouer arrière droit. A en croire Transfermarkt, les deux Valencians seraient estimés à 1,5 M€.