PSG : Ibrahimovic, victime d'une lésion musculaire, rejouera cette saison

Sorti sur blessure en quarts de finale de la Ligue des Champions ce mercredi, Zlatan Ibrahimovic rejouera au football cette saison. En revanche, la durée de son indisponibilité n'a pas été révélée.

En conférence de presse ce vendredi, Laurent Blanc, l'entraîneur du PSG, a révélé la nature de la blessure de l'attaquant suédois. Zlatan Ibrahimovic souffre d'une lésion musculaire à la cuisse droite. Si la durée de son indisponibilité n'a pas été révélée, l'ancien de la Juventus est bel et bien forfait pour le déplacement à Stamford Bridge mardi soir.



Lésion musculaire à la cuisse droite

Le mystère restait total. Après sa sortie du terrain mercredi soir, touché à la cuisse, beaucoup de questions été posées autour de la nature de la blessure de l'attaquant phare de Laurent Blanc. Le PSG a levé le doute ce vendredi, par le biais d'un communiqué de presse. L'international suédois souffre d'une lésion musculaire au niveau du biceps fémoral droit. En revanche, aucune information concernant la durée de son indisponibilité n'a été révélée : « La durée de son indisponibilité sera précisée en fonction de l'évolution constatée lors des prochains jours.»



« Il rejouera avec le PSG cette saison »

Alors que le président du club, Nasser al-Khelaïfi, parlait jeudi d'une indisponibilité de quatre semaines (Lire notre article : ), Laurent Blanc n'a guère été plus précis en conférence de presse, affirmant seulement que l'on reverrait le Suédois sur un terrain avant la fin de la saison : « Il sera de retour, il rejouera avec le PSG cette saison. Pour l'instant on n'en est pas là. » Impossible d'en savoir plus apparemment : « Une lésion musculaire, on ne peut pas être toujours précis, il faut voir comment ça réagit, dans le bon sens, dans le mauvais... Attendons que le médecin ait une bonne interprétation. On verra dans les prochains jours. »



En fonction de la durée de son absence, Ibrahimovic pourrait manquer d'importantes échéances avec le PSG, comme le quart de finale retour de la C1 face à Chelsea mardi soir, ou la finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon le 19 avril.