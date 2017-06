PSG : Kluivert a fait ses adieux

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Comme prévu, le directeur du football du Paris Saint-Germain Patrick Kluivert quitte la capitale après une première saison mitigée et des choix discutables.

L'ombre envahissante de Henrique



Arrivé le 14 juillet dernier au poste de directeur du football, Patrick Kluivert ne se sera donc jamais imposé au Paris Saint-Germain. Son manque d’expérience à ce poste lui a été fatal et il a donc été jugé responsable du recrutement raté lors du précédent mercato estival. L'arrivée d'Antero Henrique est arrivé au poste de directeur sportif il y a quelques jours ne laissait d'ailleurs que peu de place au suspense. L’avenir du Néerlandais s’inscrivait donc en pointillés au sein du club de la capitale et ce denier aurait même pris les devants.

Un an pour pas grand-chose



Selon les informations de L’Équipe, le Néerlandais aurait tout simplement décidé de claquer la porte. "Le directeur du football a annoncé son départ aux salariés du club jeudi", explique le média sur son site internet. Et pourtant, Nasser Al-Khelaïfi lui a proposé un reclassement au sein du club (un poste d'ambassadeur du PSG ?), mais l’ancien buteur du FC Barcelone a décliné cette proposition. Il faut dire qu’avec l’arrivée d’Antero Henrique, Kluivert a vu ses responsabilités être très réduites. Et visiblement, cela ne lui correspondait pas. Il ne sera donc même pas resté un an dans la capitale…