PSG: Kluivert se bat pour rester... et il planche sur le mercato

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

La saison 2016-2017 n'est pas encore terminée, mais pour Paris, il est déjà temps de préparer l'avenir. Le titre de champion de France est quasiment envolé, la 2e place est assurée, et il ne reste plus que la finale de la Coupe de France contre Angers (le 27 mai) pour objectif. Un doublé Coupe de France/Coupe de la Ligue, c'est bien, mais largement insuffisant pour un club qui visait aussi le titre en L1 et au moins le dernier carré en Ligue des champions (et on a encore en mémoire le fiasco de Barcelone...).

Paris lui cherche un successeur, mais...

Des dirigeants au staff en passant par les joueurs et l'entraîneur, peu de Parisiens sont épargnés (voire aucun) quand on cherche des responsables à cette saison placée sous le signe de l'échec. Patrick Kluivert, le directeur du football arrivé l'été dernier, est l'un d'eux. Son tandem avec Olivier Létang a été chaotique (celui-ci a déjà annoncé son départ), et le Néerlandais ne fait pas l'unanimité. D'après les dernières rumeurs relayées dans la presse française (L'Equipe, Le Parisien, RMC...), Paris voudrait repartir avec une nouvelle équipe à la direction sportive. Sans Kluivert, donc.

Le quotidien L'Equipe révèle qu'Andrea Berta, de l'Atlético de Madrid, et surtout Antero Henrique, ancien du FC Porto, sont pressentis pour reprendre le flambeau. Mais Patrick Kluivert compte-t-il vraiment s'éclipser, moins d'un an après sa prise de fonction ? L'intéressé élude chaque question liée à son avenir. Et en coulisses, il ne se montre pas inactif. Bien au contraire, même.



En contacts réguliers avec Rodriguez et Sanchez

D'après un proche contacté par L'Equipe, Patrick Kluivert ne s'imagine pas ailleurs qu'au PSG la saison prochaine. Il ne cherche pas de porte de sortir, ne se prépare pas à quitter la France, ne postule nulle part... Et ce n'est pas tout. L'ancien attaquant serait sur tous les fronts pour préparer le mercato.

Kluivert serait en contacts réguliers avec Wolfsburg - club avec lequel il a traité pour recruter Julian Draxler cet hiver - pour tenter d'attirer Ricardo Rodriguez, le latéral international suisse. Il en est de même avec les représentants d'Alexis Sanchez, l'attaquant d'Arsenal, l'une des priorités du PSG. Le directeur du football ne chôme pas et guette une grosse opportunité, à l'image du recrutement récent de Draxler. Il pourrait s'agir d'une tactique pour montrer à la présidence parisienne qu'il peut être un atout pour relancer le PSG. Reste à savoir s'il saura se montrer convaincant.