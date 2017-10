PSG : Kobe Bryant en visite au centre d'entraînement du PSG !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Présent à Paris dans le cadre d’un événement organisé par l’un de ses sponsors, Kobe Bryant en a profité pour passer à l’entrainement du Paris Saint-Germain et montrer sa technique balle au pied.

Avant le déplacement à Marseille ce dimanche, les Parisiens se préparent. Ils ont le plaisir de recevoir la visite d’une légende du basketball en la personne de Kobe Bryant. L’américain est présent à Paris dans le cadre d’un événement promotionnel de l’un de ses sponsors américains.





Kobe en démostration avec le PSG

L’ancien joueur mythique des Lakers est de passage à Paris, et l’amoureux de sport qu’il est en a profité pour visiter les installations parisiennes. Le Basketteur n’est plus à présenter, et si son palmarès parle pour lui, ses capacités avec un ballon de football ne sont pas très connues.

En compagnie de quelques joueurs du PSG comme Lucas et Thiago Motta, Kobe Bryant a testé et réussi quelques jongles en totale décontraction ! Très habile balle au pied, on attend d’autres images du mythique numéro 24 des Lakers en train de s’exercer au « soccer » !













Très complice avec Neymar

Avant la visite au centre d’entraînement du PSG, Kobe Bryant avait déjà participé à un autre évènement de son équipementier. Cette fois dans un cadre plus privé, il exposait son talent de basketteur comme le montrait… Neymar sur son compte Instagram !

Alors que les deux sportifs partagent le même sponsor, ils ont été réunis par celui-ci jeudi soir dans un gymnase parisien. Tous deux sont apparus très complices et les privilégiés présents lors de cette soirée ont pu assister à un joli spectacle ! On vous propose de voir quelques images de cet événement organisé dans le XIXème arrondissement de Paris.





