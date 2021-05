PSG : Leonardo ne se plaît pas au Parc des Princes

Dans une interview accordée au journal italien la Repubblica, Leonardo critique vertement le Parc des Princes. Les jours du PSG Porte d'Auteuil seraient-ils comptés ?

Alors que le PSG devra domicilier au Stade de France deux saisons durant à cause des travaux prévus au Parc des Princes dans l'optique de l'Euro 2016, Leonardo a exprimé dans la Repubblica un certain agacement au sujet de l'enceinte parisienne.





Leonardo critique le Parc des Princes



Leonardo, qui a connu en tant que joueur du PSG quelques belles émotions au Parc des Princes, se montre impitoyable avec l'enceinte historique du club : « A Paris, nous jouons dans un stade vieux et inadapté, où il y a des concerts et des manifestations qui détruisent la pelouse. On n'en peut plus. »





Une rénovation prochaine



Que Leonardo se rassure, l'organisation en France de l'Euro 2016 permettra au Parc des Princes de faire peau neuve. Le PSG se trouvera d'ailleurs privé de son stade pour cette raison entre 2013 et 2015, le temps des travaux de rénovation. Mais ce relooking du Parc suffira-t-il à réconcilier le directeur sportif du club ?





L'option du Stade de France



Rappelons qu'entretemps, le PSG aura migré à Saint-Denis, au Stade de France, avec sa capacité de 80 000 spectateurs et des possibilités de recettes supplémentaires. Nasser al-Khelaïfi a récemment tenté de rassurer à ce sujet les supporters du PSG attachés au Parc des Princes. Selon le président, le PSG retournera au Parc une fois les travaux terminés.



Difficile de connaître les véritables plans de ce tout nouveau PSG...