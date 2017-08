PSG : Luis Fernandez de retour au club !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Il a marqué le Paris Saint-Germain aussi bien en tant que joueur (1978-1986) qu’à son poste d’entraîneur (1994-1996, puis 200-2003). Vainqueur de la Coupe des Coupes en 1996 avec le PSG, Luis Fernandez est officiellement de retour au club. Il se voit confier une mission autour de la formation du club parisien.





Nommé Directeur sportif du centre de formation

Depuis ce mardi, l’ancien footballeur de 57 ans commence une nouvelle mission avec les vice-champions de France. Il travaillera au contact des équipes de jeunes du Paris Saint-Germain en tant que directeur sportif du centre de formation. Luis Fernandez ne part pas dans l’inconnu puisqu’il connait très bien le club, même s’il l’a quitté depuis près de quinze ans.

Son arrivée a été désirée par Antero Henrique qui souhaite renforcer le club autour de sa formation. A ce titre, le technicien français semble correspondre parfaitement à cette mission. Le directeur sportif espagnol souhaitait la venue de Luis Fernandez depuis plusieurs semaines déjà selon l'Equipe. L'officialisation de sa venue confirme que Paris est très actif pendant ce Mercato, et ce à tous les étages. L'objectif est qu'en interne comme sur le terrain, le PSG soit encore plus structuré et fonctionne comme un grand club.









Le PSG veut être un grand d’Europe aussi avec ses jeunes

Si le club de la capitale parvient à aligner des stars et des joueurs de très haut niveau sur le terrain, peu de joueurs formés à Paris parviennent à intégrer l’équipe professionnelle. L’arrivée de Fernandez servirait alors à empêcher la fuite des jeunes talents parisiens vers d’autres clubs, et à leur faire signer leur premier contrat pro au PSG.

L’ancien international tricolore, qui travaillera auprès de l'équipe U19 et de la réserve, aurait alors peut-être pour mission de développer la formation et de repérer les meilleurs espoirs de la région parisienne. Qui sait, si cela fonctionne, plutôt que de recruter des grands noms du football, le club pourra aller la chercher au sein de ses équipes jeunes.

