PSG : Mbappé, Golden Boy 2017 !

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Sans surprise, Kylian Mbappé a été désigné meilleur joueur de moins de 21 ans par Tuttosport. Le Monégasque, qui a fait l’unanimité comme aucun autre avant lui, a devancé Ousmane Dembélé et Marcus Rashford.

Une saison exceptionnelle



Ironie de l’histoire qui en dit long sur tout le chemin qu'il lui reste encore à accomplir : c’est au lendemain de sa plus mauvaise prestation sous le maillot du Paris Saint-Germain que Kylian Mbappé a été désigné ce lundi Golden Boy 2017. Une récompense qui n'est en aucun cas une surprise tant le talent précoce du joueur de 18 ans a frappé les esprits ces derniers mois, sous le maillot de l’AS Monaco (26 buts et 14 passes décisives en 44 matches) puis sous celui du club de la Capitale (9 matches, 4 buts, 4 passes déc.. La natif de Bondy succède au palmarès au Portugais Renato Sanches.

Un plébiscite



Le mloins que l'on puisse dire est que sa victoire n'a pas fait débat puisque Mbappé a récolté pas moins de 291 points, sur un maximum de 300, un record dans l'histoire de la distinction. Il devance cette année Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund/FC Barcelone) et Marcus Rashford (Manchester United). Troisième tricolore titré après Paul Pogba en 2013 et Anthony Martial deux ans plus tard, il permet à la France de devenir, seule, la nation la plus représentée au palmarès des meilleurs joueurs de moins de 21 ans, devant le Brésil, l’Argentine ou l’Espagne. Mieux, la deuxième place décrochée par Ousmane Dembélé a assuré un nouveau doublé français, deux à peine après le duo Martial–Coman.

Le classement du Golden Boy 2017



1- Kylian Mbappé (Monaco puis PSG)



2- Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund puis Barcelone)



3- Marcus Rashford (Manchester United)



4- Gabriel Jesus (Manchester City)

5- Gianluigi Donnarumma (Milan AC)



6- Christian Pulisic (Borussia Dortmund)



7- Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) 8- Emre Mor (Borussia Dortmund puis Celta Vigo)



9- Federico Chiesa (Fiorentina)



10- Rodrigo Bentancur (Juventus Turin)

Décerné après le vote de trente journalistes européens de plusieurs médias réputés, ce trophée inventé par la gazette turinoise Tuttosport sera décerné à Kylian Mbappé dans la soirée, à Monaco, au cours d'une cérémonie à laquelle participeront notamment Leonardo Jardim et Vadim Vasilyev.