PSG : Mbappé ou l'art de la séduction

Par Francois TOUMINET

Malgré le tumulte qui a entouré son transfert au PSG, le jeune homme parvient à dégager une sympathie naturelle, dont il a encore fait preuve ce mercredi lors de sa présentation officielle devant près de 200 journalistes.

Mbappé comme à la maison



A 18 ans, Kylian Mbappé est encore un espoir du foot. Il est aussi le joueur le plus cher de l'histoire du ballon rond tricolore (145M€ + 35M€ de bonus). Après un premier entraînement au Camp des Loges, lundi, c'était l'heure de la "vraie" rentrée devant les caméras, ce mercredi midi, au Parc des Princes. Et en bon élève qu'il est, il a réalisé un sans-faute. Le surdoué s'est montré très heureux et déterminé à l'idée de rejoindre le club de la capitale. "C'est un grand plaisir pour moi de rejoindre le PSG, un des meilleurs clubs du monde, a t-il commencé. C'était important pour moi de ne pas quitter la France seulement six mois après mes débuts professionnels."







"Un événement a fait changé ma position"

Le néo-Parisien a reconnu qu'il avait d'abord décidé de rester à l'AS Monaco, avant qu'un "événement" ne change la donne. "J'étais dans l'optique de rester à Monaco à la fin de la saison dernière, j'avais donné ma priorité à Monaco, mais il y a eu des événements qui ont fait que j'ai changé de position, a ajouté sans en dire plus l'attaquant, qui a grandi en région parisienne à Bondy. J'ai réfléchi, mes parents et mes avocats m'ont fait peser le pour et le contre et j'ai décidé de rejoindre le PSG, parce que c'est le projet qui me permettra d'apprendre tout en gagnant. Parce qu'apprendre, c'est bien beau, mais il faut aussi gagner, on a qu'une seule carrière. Je suis un affamé de titres, un compétiteur, je veux gagner dès maintenant."

"Il faut apprendre à se faire petit"



Toujours aussi calme et humble, le joueur a voulu montrer qu'il n'arrivait pas avec un statut de superstar. "J'arrive dans un vestiaire où j'ai le palmarès le plus maigre. Il faut apprendre à se faire petit. J'ai beaucoup à apprendre et à prouver", a-t-il déclaré. Et puis, il a également été question de football, la seule et unique passion du nouveau transfuge parisien. "J'ai échangé avec le coach. Il a été très clair avec moi. Il sait comment il va m'utiliser. C'était une agréable rencontre parce que c'est un entraîneur qui parle football et sait transmettre sa passion. Il m'a dit que je pourrai jouer à tous les postes de l'attaque et qu'il y aurait une rotation."Et de se montrer plus précis sur ses préférences : "Je n'ai jamais joué plus de 6 mois à un poste fixe. Mais si je devais répondre maintenant je dirais dans l'axe, mais c'est difficile à répondre. Peut-être que je dirai autre chose à la fin de la saison. Je veux faire mieux que la saison écoulée. Mais il faudra surtout se fondre dans un collectif et tout remporter en équipe."

Après 21 minutes de questions-réponses, le nouvel attaquant du PSG a sacrifié à la traditionnelle présentation du maillot sur la pelouse du Parc. Puis s'en est suivi un bain de foule au milieu des supporters. Là encore, son naturel a charmé tout son monde (cf la vidéo ci-dessous).