PSG-Mercato : Thomas Meunier lâche un petit scoop sur Serge Aurier

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Le mercato n’est pas fini au Paris Saint-Germain. Le club courtise toujours Kylian Mbappé (AS Monaco), reste à l’affût pour se renforcer défensivement (Juan Foyth d’Estudiantes de La Plata, la rumeur Jan Oblak selon la presse espagnole...), et cherche une solution pour Serge Aurier. Très apprécié par le président Nasser Al-Khelaïfi, l’Ivoirien est pourtant sur le départ et dispose de quelques pistes prestigieuses (AC Milan, Inter Milan, Manchester United…).



Et ce vendredi 11 août, Thomas Meunier a apporté une information difficile à déchiffrer à propos de l’ancien Toulousain.





Meunier-Aurier imitent Piqué-Neymar



Vers 14h00, le Belge a annoncé la couleur. "Gros gros scoop à 17h !", a-t-il posté sur Twitter. Et à 17h02 précise, Thomas Meunier a tenu parole en postant un nouveau message. Il s’agit d’une photo de lui et de Serge Aurier, tous deux souriant, avec le commentaire "Se queda !".



L’expression espagnole, qui signifie "Il reste !", tire bien sûr sa source d’une autre photo postée il y a quelques semaines par Gerard Piqué. Alors que les rumeurs d’un transfert de Neymar au Paris Saint-Germain enflaient, le défenseur du FC Barcelone avait posté un selfie de lui et du Brésilien, bras dessus-bras dessous, avec le commentaire "<em>Se queda</em>" pour signifier que son coéquipier ne partirait pas.

Est-ce qu’il reste ? Est-ce qu’il part ? Est-ce qu'on se fait troller en beauté ?





Forcément, l’histoire interpelle, car quelques jours après le message de Piqué, Neymar a quand même quitté le Barça pour le PSG. Dès lors, il devient difficile de décrypter le "Se queda !" de Meunier et d’Aurier (qui a retweeté le message du premier). Le facétieux belge annonce-t-il que Serge Aurier va bien rester ? Ou, comme pour le cas Neymar, annonce-t-il le départ prochain de l’Ivoirien ? Ou bien… en grand spécialiste, se livre-t-il à un gros trolling, histoire d’enflammer les twittos alors qu’il ignore de quoi est fait l’avenir d’Aurier ?



Bref, pas évident de trancher sur ce mystérieux "Se queda !" de Thomas Meunier. Avec la signature de Daniel Alves il y a quelques semaines, ils sont désormais trois à briguer le poste de titulaire à droite de la défense.



Serge Aurier est donné partant et n’a pas participé au stage de préparation du PSG aux Etats-Unis, afin de s’occuper de son possible transfert. Mais Thomas Meunier, lui, pourrait aussi s’en aller. La presse espagnole fait état d’un intérêt du Real Madrid pour lui. Jeudi, le quotidien espagnol As a diffusé des images montrant Nasser Al Khelaïfi en visite à Madrid. D’ici à la fin officielle du mercato, les rumeurs vont sans doute aller bon train…