PSG: Neymar a raté Montpellier à cause de Ben Arfa

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Si l’on en croit les informations de L’Équipe, Neymar a manqué le déplacement à Montpellier en raison d’un contact "involontaire" avec Hatem Ben Arfa, vendredi.

Neymar apte pour le Bayern



Que les supporters parisiens se rassurent. Blessé à un orteil vendredi dernier à l'entraînement, Neymar sera bien à pied d'oeuvre sur la pelouse du Parc des Princes, demain mercredi (20h45), pour le premier rendez-vous d'importance du PSG cette saison face au Bayern Munich. Son absence, quatre jours après son forfait à Montpellier en Ligue 1 (0-0), aurait fait jaser surtout après la révélation, ce mardi des circonstances de ladite blessure.



Un contact à l'entraînement



Selon le quotidien sportif, le gros orteil droit de la star brésilienne aurait été touché dans un choc avec... Hatem Ben Arfa. Rien d'équivoque dans cette situation pour un choc comme il s'en produit des dizaines chaque semaine sur les terrains d'entraînements des clubs de Ligue 1. Mais alors que ce dernier venait d'effectuer quelques jours plus tôt (le 15 septembre) son retour dans les entraînements collectifs du groupe pro, cette coïncidence fait sourire et ajoute à la liste des (més)aventures de l'ancien Niçois dans la capitale.



Pas de rancune apparente



Du reste, les deux hommes n’en affichaient pas moins un grand sourire, dimanche soir, lors de la sauterie organisée au Parc des Princes pour les 33 ans du capitaine Thiago Silva confirmant qu'il n'y a pas d'affaire dans l'affaire. Le Brésilien a d'ailleurs profité du week-end pour se soigner et a pu faire son retour à l’entraînement ce lundi et participer normalement à la séance au programme des troupes d’Unai Emery. Une bonne nouvelle attendue comme le laissait entendre le technicien espagnol dès samedi. "On va attendre, mais je crois que si tout se passe normalement il va revenir lundi", avait ainsi expliqué l’ancien coach sévillan en conférence d'après-match. Ben Arfa, non inscrit sur la liste des joueurs du PSG pour la C1, assistera, lui, à ce duel depuis les tribunes.