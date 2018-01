PSG : Neymar rend hommage au retraité Ronaldinho

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Mardi soir, le frère et agent de Ronaldinho a annoncé que le brésilien prenait sa retraite sportive à l'âge de 37 ans. Le compteur de l'ancien Parisien, également passé par le Milan AC ou encore le FC Barcelone, restera donc bloqué à 167 buts en 441 rencontres en clubs, auxquels il faut ajouter 33 réalisations en 97 matches avec la sélection du Brésil.



"Quel honneur de faire partie de ton histoire"



Digne successeur au PSG de l'ancien magicien qui a fait vibrer le Parc des Princes, Neymar a rendu hommage à son aîné, l'une de ses idoles, sur son compte Instagram. "Quel honneur de faire partie de ton histoire. Je me souviendrai toujours de ta joie sur le terrain. Tu as laissé un héritage qui sera difficile à battre dans l’art du football. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour les amateurs de football" a-t-il posté. "Merci pour tout ce que tu as fait pour les amateurs de football", ajoute la star parisienne.



"Un vrai monstre" pour Thiago Silva



Un autre Brésilien qui l'a cotoyé en sélection, Thiago Silva, a lui aussi tenu à saluer l’ancienne star du FC Barcelone. "Un vrai monstre, dixit le défenseur auriverde, et "une personne de grande qualité et avec un si grand cœur". "C’est une fierté d'avoir fait partie de ta carrière, poursuit-il. Tu sais l'admiration que j'ai pour toi, que Dieu te bénisse."