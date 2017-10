PSG : Neymar veut devenir le « Messi » de Mbappé

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La complicité entre Neymar et Mbappé se retrouve sur le terrain mais aussi en dehors. Les deux hommes semblent réellement s’apprécier et les récents propos du Brésilien vont parfaitement dans ce sens.

Les deux joueurs les plus chers de l’histoire ne semblent pas connaître la moindre rivalité. Très complices sur et en dehors du terrain, Kylian Mbappé et Neymar ont installé le PSG dans une autre dimension. Et si l’adaptation de l’international français se passe si bien, c’est aussi parce que le Brésilien l’a pris sous son aile.





« J’espère être son Lionel Messi »

Etre un jeune prodige dans un club avec de grandes ambitions est quelque chose que Neymar connaît bien. Rien d’étonnant à ce qu’il ait tenu à ce que l’arrivée de Kylian Mbappé se passe pour le mieux à Paris, même si le Brésilien était aussi dans le club de la capitale.

Interrogé par Esporte Interativo, le numéro 10 parisien a confirmé tout le bien qu’il pensait de l’ancien Monégasque : « Oui c’est mon pote. C’est une grand joueur et j’espère être son Lionel Messi, pouvoir l’aider comme lui m’a aidé. »









Neymar fan de Mbappé

Sur les réseaux sociaux, on peut voir les deux joueurs partager de bons moments. Le secret de leur complicité sur la pelouse réside non seulement dans leur complémentarité technique mais aussi sur leur très bonne entente, comme le souligne l’Auriverde : « C’est un très bon gamin, il fait de très bonnes choses. C’est déjà un grand joueur. Il a toutes les qualités pour devenir un des grands noms du football mondial. Je suis un grand fan. Je vais l’aider du mieux que je peux. »

Avec un mentor comme Neymar, nul doute que la progression de Mbappé devrait continuer d’être fulgurante. Et rappelez-vous avant même de signer à Paris les deux joueurs semblaient déjà bien s'apprécier comme vous pouvez le voir ici !