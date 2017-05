PSG : le maillot 2017/2018 dévoilé

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Le PSG a présenté ce mardi après-midi sur son site le nouveau maillot domicile pour la saison 2017-2018. Fait de manches rouge bordeaux aux couleurs du Qatar, il présente une bande centrale rouge plus fine et garde son bleu propre au club parisien. Il sera disponible en ventes à partir du 25 mai.

Un maillot version Qatar



Sitôt la saison finie, le PSG a déjà basculé sur la suivante. Le nouveau maillot pour la saison prochaine vient en effet d’être dévoilé par le club de la capitale et son équipementier, Nike. Assez classique avec l’habituelle couleur bleu foncé, la nouvelle tunique pour la saison 2017/2018 revêt aussi quelques nouveautés notamment sur le haut du maillot. En effet, les épaules et les manches des joueurs parisiens seront recouverts d’un mélange de couleur rouge et bleu la saison prochaine. Un mix de couleurs qui fait surtout penser au grenat présent sur le drapeau du Qatar. Pour le reste, cela ressemble à du classique : on retrouve la couleur bleu nuit du PSG que l’on connaît depuis de nombreuses saisons désormais. Une ligne rouge constituée de chevrons linéaires fins est présente du col jusqu’en bas du maillot. Les inscriptions « Paris » sur le col et « Ici, c’est Paris » à l’intérieur de la tenue rappellent aussi le sentiment d’appartenance à la ville.