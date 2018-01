PSG, OL & Qatar : Nicolas Sarkozy tacle Jean-Michel Aulas... qui lui répond

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Ce n'est pas un secret : Nicolas Sarkozy est fan du PSG. Lorsqu'il était président de la République (2007-2012), il observait un certain recul à ce sujet, tout comme l'actuel chef de l'Etat, Emmanuel Macron, dont le coeur penche vers l'OM.



Mais depuis qu'il a quitté cette fonction, Nicolas Sarkozy est de retour dans les tribunes et même dans les coulisses du Parc des Princes, parfois avec une écharpe rouge et bleue autour du cou.





"Jean-Michel, écoute-moi bien..."



Lundi 22 janvier, l'ex-Président était invité sur le plateau de l'émission L'Equipe du Soir, dont c'était le 2000e numéro. Et Nicolas Sarkozy, féru de sport et notamment de football et de cyclisme, avait beaucoup de choses à dire. Il a notamment parlé de Paris et de Lyon, au lendemain de la victoire des Gones contre le leader au Groupama Stadium (2-1, buts de Nabil Fekir et Memphis Depay contre un but de Layvin Kurzawa, 22e journée de Ligue 1).



Le retraité de la vie politique a eu quelques mots sympathiques pour Jean-Michel Aulas, président de l'OL, en qualifiant son travail de "formidable" et en louant sa "réussite exceptionnelle" avec la construction du stade de l'OL.



Mais Nicolas Sarkozy lui a quand même envoyé un message - avec le sourire - en guise de réponse aux critiques répétées du dirigeant rhodanien sur le PSG : "Jean-Michel, écoute-moi bien. On t'admire, on t'aime. Tu te concentres à mort sur l'Olympique Lyonnais. Hein, voilà !"

Quand Sarkozy taquine Aulas





Les critiques de Jean-Michel Aulas visent le fonctionnement du club parisien, qui dispose de moyens financiers colossaux depuis qu'il est la propriété de Qatar Sports Investments. Un déséquilibre qui froisse le boss lyonnais. Nicolas Sarkozy, au milieu de ses louanges sur la réussite de l'OL, a glissé à ce propos : "Quand ils ont été champions pendant sept saisons consécutives (de 2002 à 2008, ndlr), les autres équipes ne disaient pas 'c'est scandaleux, c'est un championnat à deux vitesses'."



Précisons que les deux hommes se croisent souvent et assistent régulièrement à des matches ensemble. Le ton employé par Nicolas Sarkozy sur le plateau n'était, d'ailleurs, jamais acerbe.



Interrogé sur les griefs d'Aulas sur le déséquilibre que cause le PSG version Qatar, l'ex-Président a répondu avec une nouvelle question où il asticote le Lyonnais en souriant : "Sans l’État français et la Coupe d'Europe en France (Euro 2016, ndlr), Jean-Michel, tu peux faire le stade ?"





"Nicolas, non, pas toi !"





Sans surprise, Jean-Michel Aulas a répondu à Nicolas Sarkozy sur Twitter ce mardi 23 janvier. Là aussi, le ton est resté courtois, presque taquin. "Écoute-moi bien Nicolas : non, pas toi!", a-t-il twitté, avant de se montrer élogieux à son tour : "Bravo tout de même pour tout, en particulier pour le PSG qui, sans toi, ne serait jamais devenu ce qu'il est aujourd'hui : un très grand club à qui je souhaite de gagner la Champions League dès 2018."



Apparemment pas rancunier, le président lyonnais a même retweeté un montage satirique où Nicolas Sarkozy s'apprête à en découdre avec les Lyonnais. Quelques heures après, l'ancien chef de l’État lui a répondu avec beaucoup de courtoisie. C'est le jeu médiatique, mais on a parfois du mal à les suivre, ces deux-là !