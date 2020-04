PSG-OL : Paris reprend les rênes

Dominateur, le PSG a remporté le duel au sommet de la Ligue 1 face à l'OL. Le club francilien reprend les rênes de la Ligue 1 à la différence de buts devant Lyon et Marseille.

Un but de Blaise Matuidi récompense les Parisiens de leur belle prestation. Le PSG reprend la première place de la Ligue 1.

Paris rejoint Lyon et Marseille

La seconde moitié de championnat s'annonce excitante. A une journée de la trêve, la Ligue 1, à la faveur du succès du PSG face à Lyon, compte trois formations avec le même nombre de points. Un trio de choc composé des trois clubs phares du football français. Ce dimanche, ce sont les vertus offensives de Paris qui ont illuminé cette rencontre au sommet de la 18e journée.

Matuidi lance le PSG

Face à des Lyonnais privés de trois de leurs locomotives, Lacazette, Gourcuff et Grenier, les Parisiens, sans se mettre en danger, passeront la majeure partie de la première période à contrôler les initiatives rhodaniennes. Une contre-attaque orchestrée par Thiago Motta, relayée par Ibrahimovic et conclue par Matuidi (45e +1) de la tête, juste avant la pause, fera basculer le match. Jouant à merveille sur ses points forts, vitesse et percussion, ce n'est pas un mais deux (occasion d'Ibrahimovic, 45e) voire trois buts (occasion de Pastore, 65e) qui auraient pu ponctuer ce PSG-OL.

Ancelotti : " Tout était parfait en seconde période "

L'entraîneur du PSG Carlo Ancelotti, annoncé sur la sellette il y a quinze jours, savoure à sa juste mesure la prestation du nouveau leader de la L1. « Quand les attaquants font un bon travail défensif, on peut plus facilement utiliser nos qualités. On a su régler nos problèmes dans l'axe en première période et on aurait même en marquer un second par la suite. En seconde période, tout était parfait face à une équipe qui joue le titre. »



Pour l'anecdote, c'est la première fois depuis l'instauration de la victoire à trois points en Ligue 1 que l'on retrouve les trois plus puissants clubs français, le fameux PLM (Paris, Lyon, Marseille), en tête du championnat. Lorient, quatrième, est à 5 points.