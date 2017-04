PSG: Olivier Létang démissionne, Patrick Kluivert sur le départ

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Le PSG est encore engagé dans la course au titre de champion de France et vise une nouvelle Coupe de France (demi-finale contre l'AS Monaco le 26 avril), mais il prépare déjà la saison prochaine. Alexis Sanchez, l'attaquant d'Arsenal, est sur sa short-list pour le mercato. Il est même la priorité du club. Mais si le Chilien débarque, il ne croisera pas Olivier Létang. Le journal L'Equipe annonce ce 17 avril que le dirigeant a démissionné.

Un rôle abstrait depuis plusieurs mois



Arrivé en septembre 2012 en provenance du Stade de Reims, Olivier Létang fut d'abord l'adjoint de Leonardo, directeur sportif parisien à l'époque. Tout changea durant l'été 2013 quand le Brésilien quitta le club, après sa lourde suspension consécutive à un accrochage avec un arbitre lors du match PSG-Valenciennes le 5 mai de la même année. Létang resta, de manière officielle, en tant que simple adjoint (surprenant, vu qu'il n'avait aucun supérieur hiérarchique !). Officieusement, il était pourtant bien le nouveau directeur sportif.

La donne changea à nouveau il y a quelques mois. En octobre 2016, Olivier Létang a enfin reçu le titre officiel de directeur sportif. Mais la situation s'était déjà dégradée, car trois mois plus tôt, contre toute attente, le président Nasser Al-Khelaifi fit venir Patrick Kluivert en qualité de "directeur du football". Le Néerlandais hérita d'un poste nouveau et très semblable à celui d'Olivier Létang, censé être en charge du management de l'équipe première. C'est pourtant bien Kluivert qui est en première ligne, dans les coulisses, pour représenter le club, prendre la parole, évoquer les mercatos et les objectifs...



Avec Kluivert, le courant ne passe pas



Entre l'ancien Rémois et l'ancien attaquant, les relations ont été fraîches dès le début. Point de conflit ouvert, mais une défiance palpable entre deux hommes ne partageant pas les mêmes idées pour le PSG. La pénible première moitié de saison 2016-2017, les tâtonnements d'Unai Emery et le recrutement estival raté (Jesé, Grzegorz Krychowiak, les difficultés d'Hatem Ben Arfa, le départ tardif de David Luiz...) ont mis en évidence le conflit latent.



Ces derniers temps, la position d'Olivier Létang faisait de plus en plus en débat au sein du club. Plus vraiment utile, dans l'ombre de Patrick Kluivert, le directeur sportif a donc décidé de tourner la page. Ce sera effectif dans quelques semaines. Mais Kluivert ne ressortira pas forcément renforcé de ce départ. Au contraire, l'ex-buteur du Barça songe lui aussi à partir d'après L'Equipe. Il serait las des critiques émises à son encontre depuis son arrivée.

Deux options : Kluivert out, ou Kluivert + un directeur sportif



Côte recrutement, la bonne trouvaille Thomas Meunier et le bon coup hivernal Julian Draxler n'occultent pas les échecs estivaux et les interrogations Giovani Lo Celso et surtout Gonçalo Guedes, recruté pour plus de 30 millions d'euros mais qui jouent très peu. Le Portugais devait être la doublure d'Edinson Cavani. Or, il ne semble pas avoir ce profil d'attaquant de pointe capable de remplacer l'Uruguayen. Surprenant, pour un joueur si cher...



Le PSG réfléchit à deux scenarii : conserver Kluivert et lui adjoindre un directeur sportif en charge du recrutement (Monchi, qui est proche de l'AS Rome ? Roberto Olabe ? Paul Mitchell de Tottenham ? Youri Djorkaeff ?), ou se séparer de Kluivert et repartir de zéro avec une nouvelle équipe de dirigeants. A moins que le directeur du football décide de s'éclipser de lui-même, ne laissant ainsi pas d'autre option...