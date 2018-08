PSG/OM, Ghezzal, Zidane : les infos mercato de la matinée

Par Luca BARON | Ecrit pour TF1 |

Vers un duel PSG/OM pour un défenseur mancunien, Ghezzal va rebondir à Leicester, United déjà sur Zidane : on fait le point sur les dernières rumeurs du jour.

MU sur Boateng ?



Surveillé de près par Paris, Jérome Boateng (29 ans) possède également des admirateurs en Premier League, et plus particulièrement à Manchester. Mis en difficulté dans les dossiers Maguire, Alderweireld ou Mina, United envisagerait désormais l’international allemand selon Bild. Enclin à laisser partir son défenseur, le Bayern en demande entre 40 et 50M€. Un échange avec Anthony Martial est également évoqué mais l’idée n’emballerait pas les dirigeants munichois.





Paris, un oeil sur Pedrinho

Pedrinho (20 ans), milieu offensif brésilien, aurait tapé dans l’oeil du PSG. Selon L’Équipe, les dirigeants parisiens seraient même prêts à débourser la jolie somme de 30M€ pour attirer le petit lutin des Corinthians. Sa clause libératoire est tout de même fixée à 50M€. Par ailleurs, Angel Di Maria (30 ans), annoncé sur le départ depuis le début de l’été, pourrait prochainement prolonger son contrat dans la capitale.





Ghezzal, direction Leicester

Pas convaincu par la première saison de Rachid Ghezzal sur le Rocher, Monaco serait sur le point de trouver un accord avec Leicester concernant l’international algérien. Selon L’Équipe, Ghezzal (26 ans) devrait rejoindre le champion d’Angleterre 2016 dès ce week-end et y retrouver Claude Puel, dont il était l’une des priorités. Il pourrait rapidement être suivi par Adnan Januzaj, lui aussi proche de Leicester.





Un duel PSG/OM pour Rojo ?

À la recherche d’un défenseur central, Paris et Marseille suivraient actuellement le joueur de Manchester United, Marcos Rojo (28 ans). Alors que José Mourinho ne compte visiblement pas ou peu sur l’Argentin (seulement 10 apparitions la saison dernière), Rojo devrait aller voir ailleurs cet été. Hormis Paris et Marseille, le Zénith et surtout Everton suivraient de près Rojo dont la valeur est estimée à 30M€.





Zidane successeur de Mourinho ?

Libre de tout contrat après son départ surprise du Real, Zinédine Zidane pourrait rester à l’écart du monde du football cette année mais devrait rebondir dès la saison prochaine. Alors que certaines rumeurs l’imaginent prendre la succession d’Allegri à la Juventus, The Sun l’envoie plutôt du côté de Manchester United. Selon le quotidien anglais, les dirigeants mancuniens feraient de Zizou leur priorité si Mourinho venait à partir en cours de saison, sinon l'été prochain. Un joli défi en perspective que celui de relever le géant anglais, bien triste depuis le départ de Ferguson en 2013....