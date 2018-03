PSG : Pastore fait son retour dans le groupe

Par Farid Sarr | Ecrit pour TF1 |

Il était absent lors de la dernière rencontre du PSG face à Nice (2-1), avant la trêve internationale. Javier Pastore effectuera son retour pour la finale de la Coupe de la Ligue (samedi 21h05). Le PSG tentera de soulever son premier titre de la saison face à l'AS Monaco, son dauphin en Ligue 1. Reste à savoir si l'Argentin sera titularisé par Unai Emery.

Bien finir la saison avant de claquer la porte ?

Et si Javier Pastore vivait ses derniers moments sous le maillot parisien ? Arrivé au PSG en grande pompe au cours de l'été 2011, l'histoire entre l'ancien joueur de Palerme a probablement été gâchée par les blessures. Mais cette saison ce dernier ne semble pas avoir les faveurs du coach parisien, Unai Emery. La faute à une concurrence rude. «Je crois que mon cycle à Paris est sur le point de se terminer et je commence à m’en rendre compte. Il me reste un an de contrat. Je ne sais pas comme cela va se terminer », confiait Javier Pastore au cours d'une interview accordée à une radio espagnole, récemment. Si les dirigeants parisiens n'ont encore pas confirmé la tendance, un départ en fin de saison semble quasiment inéluctable Javier Pastore a pris part à 18 matches de Ligue 1 cette saison (9 titularisations pour 4 buts).