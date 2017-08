PSG : pour sa première au Parc, Neymar va affronter le "bus" de Pascal Dupraz

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Auteur d'une première prestation ébouriffante sous le maillot du PSG, Neymar s'apprêter à vivre son baptême au Parc des Princes. Le Brésilien sera notamment chargé de trouver des solutions face au "bus" toulousain annoncé par Pascal Dupraz.





Neymar, confirmation attendue

Bien évidemment, réduire le match entre le PSG et Toulouse à la seule confrontation entre Neymar et la défense serait un brin réducteur. Mais toujours est-il que le club de la capitale va désormais vivre au gré des inspirations de son crack brésilien ayant coûté 222 millions d'euros. Face à un bloc regroupé, il a les qualités pour être le détonateur qui fera voler le verrou en éclat. Dimanche soir, devant son public, qu'on imagine déjà très joyeux et bavard, l'ex-star du FC Barcelone devra surtout confirmer ses performances face à Guingamp, achevées sur une feuille statistique noircie dans tous les sens (un but, une passe décisive et 128 ballons touchés).



Objectif : rejoindre Monaco

Le PSG aura pour objectif de signer un trois sur trois, à l'instar de Monaco et de Saint-Etienne. Un tel départ, idéal, ne lui est arrivé qu'une seule fois sous l'ère Qatari et il faut se rappeler que ses confrontations face à Toulouse lui ont coûté cinq points la saison dernière. Avec l'arrivée de Neymar, le PSG n'est plus tout à fait le même et on promet un résultat autrement plus positif pour les Parisiens, condamnés à tout rafler pour ne pas faire pleuvoir des averses de critiques au vu des investissements consentis. Ne pas en lâcher en route face à des adversaires de moindre envergure : voilà la motivation qui devra être dans toutes les têtes des hommes d'Unai Emery face au Téfécé.





Pascal Dupraz entend garer un bus

Pascal Dupraz n'est pas du genre à se cacher, ni à se confondre en excuse. Dimanche soir, il ne veut surtout pas repartir du Parc des Princes avec une valise en plus. On comprendra, donc, qu'il viendra pour défendre d'abord, penser à l'exploit ensuite. Voilà pourquoi il a annoncé la couleur : il y aura un bus devant la cage de Laffont, laissant aux Parisiens les clefs du jeu pour trouver des solutions. Dans un tel contexte, Neymar sera une cible à privilégier, "Si on arrive à faire en sorte qu'il en touche n'en serait-ce qu'un tiers [de ballons] de moins, son rayonnement sera moindre" concède le coach de Toulouse. Il garde aussi en mémoire que les neuf joueurs de champ qui l'entourent sont loin d'être amateurs. "En vrai, je me chie dans le froc" lâchera-t-il finalement avec humour.