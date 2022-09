Le PSG prêt à tout pour recruter Tevez

Carlos Tevez au PSG, l'hypothèse avance. Le club parisien serait prêt à proposer un contrat en or à l'Argentin afin de le convaincre de signer au mercato.

La venue de Carlos Tevez au PSG se heurte pour l'instant à deux problèmes. Premièrement, l'Argentin serait plus intéressé par le Milan AC. Deuxièmement, son salaire astronomique.





Le Milan AC insiste



Alors que Carlos Tevez et le Milan AC seraient déjà d'accord, Manchester City refuse de lâcher son attaquant contre un prêt, ce que proposent actuellement les Milanais. Mais Adriano Galliani, administrateur délégué du Milan AC, demeure confiant, comme le prouvent ses propos repris dans L'Equipe : « Nous avons le temps. Si Carlos ne s'engage pas avec une autre équipe, nous l'attendrons jusqu'à la dernière minute du mercato, le 31 janvier. »





Le PSG prêt à faire l'effort



Manchester City aurait en revanche donné son aval au PSG, qui propose un transfert définitif. Mais pour attirer Carlos Tevez dans la capitale française, le club francilien devrait sans doute consentir un sérieux effort salarial. Et selon La Gazetta dello Sport, le PSG serait effectivement prêt à offrir 650 000 euros mensuels à l'Apache. A titre de comparaison, Javier Pastore touche 350 000 euros par mois.





Choix sportif ou financier ?



En s'alignant sur la rémunération que perçoit Carlos Tevez actuellement à Manchester City (environ 8 millions d'euros annuels), le PSG pousser l'Argentin à reconsidérer sa position. Car même le Milan AC ne serait a priori pas en mesure de rivaliser. Or, à en croire Clarence Seedorf, « Tevez ira là où on lui proposera le plus d'argent ».



Le PSG et le Milan AC ne paraissent pas près d'abandonner le dossier Carlos Tevez.