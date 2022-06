PSG-Real Madrid : Les trois raisons de parier sur les Parisiens

Le Paris-Saint Germain va faire un grand pas vers les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce mercredi soir en s’imposant face au Real Madrid. La rédaction de Telefoot.fr vous explique pourquoi en trois raisons.

Impérial au Parc des Princes cette saison, le PSG s’apprête à réaliser un exploit à la hauteur de celui de la saison passée. En phase de groupes, la bande à Laurent Blanc avait fait tomber le FC Barcelone. Ce mercredi soir, en Ligue des Champions, un autre club espagnol est au menu de Zlatan Ibrahimovic et consorts : le Real Madrid. S’ils évoluent à leur meilleur niveau, les Parisiens vont s’imposer et prendre la tête du groupe.





Ibrahimovic, c’est maintenant ou jamais

C’est incontestablement un des plus grands attaquants de l’histoire. Et pourtant, Zlatan Ibrahimovic à la réputation d’un joueur fort face aux faibles, et faible contre les forts. Depuis qu’il est au Paris-Saint Germain, le Suédois n’a jamais été étincelant face aux cadors européens. Muet face à Porto en 2012, il avait marqué un seul but face au FC Barcelone la saison suivante, avant de louper la confrontation face aux Catalans l’année dernière. Alors qu’il honore sa dernière année de contrat à Paris, il ne lui reste pas beaucoup d’occasion de briller. Pour le Suédois, c’est ce soir ou jamais.





Le Real Madrid est décimé

Pour affronter le Real Madrid, Laurent Blanc disposera d’un groupe quasiment au complet. Seul David Luiz manque à l’appel, touché au genou. Du côté merengue, la donne est toute autre. Rafael Benitez devra se passer de Gareth Bale, Karim Benzema, James Rodriguez et Daniel Carvajal. Le technicien espagnol devrait donc aligner une équipe inédite.



Le PSG a l’avantage historique

Historiquement, le Real Madrid est une équipe qui réussit plutôt bien au Paris-Saint Germain. Le club francilien a éliminé les Espagnols en quarts de finale de la Coupe UEFA 1992-1993 puis au même stade de la Coupe des vainqueurs de coupe européenne la saison suivante. Paris n’a d’ailleurs perdu qu’un seul de ses 35 derniers matches européens au Parc des Princes. C’était face au FC Barcelone il y a six mois. Pour conserver leur avantage, les Parisiens pourront s’appuyer sur Kevin Trapp, qui n’a encaissé que cinq buts depuis le début de la saison.



