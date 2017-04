PSG : Deux records dans le viseur d'Edinson Cavani

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Edinson Cavani réalise la meilleure saison de sa carrière et est en quête de deux beaux records : celui du meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1 sur une saison et celui du meilleur buteur du PSG sur une saison.

Et si Edinson Cavani entrait dans la légende du PSG et du championnat de France en une seule saison ? La question mérite d'être posée car le joueur peut égaler voire battre deux records d'ici la fin de la saison 2016-2017. Explications.



Cavani sur le même rythme que Skoblar

44 buts lors de la saison 1970-1971. C'est le somptueux record de l'international yougoslave Josip Skoblar avec l'OM, sacré champion de France cette saison-là. Skoblar avait même livré un duel homérique avec Salif Keita, auteur de 42 buts. Pour beaucoup, le record de Skoblar est inaccessible, mais voilà qu'Edinson Cavani tient la comparaison !

Après 31 journées, l'attaquant uruguayen du PSG totalise 29 buts, comme Skoblar en 1970-1971. Et comme le PSG n'a plus que le championnat et la Coupe de France à jouer, Cavani peut espérer égaler ce vieux record. A noter que la saison dernière, Ibrahimovic comptait 27 buts après 31 journées et son compteur s'était arrêté à 38 réalisations à l'issue du championnat.



Cavani peut détrôner Ibrahimovic !

La dernière saison de Zlatan Ibrahimovic avec le PSG, en 2015-2016, a été la plus prolifique du Suédois dans la Capitale : 50 buts toutes compétitions confondues. Or, cette saison, Edinson Cavani a déjà scoré 42 fois ! Et il reste sept journées de championnat et la Coupe de France (la demi-finale plus une éventuelle finale) à l'Uruguayen pour égaler ou faire mieux qu'Ibrahimovic.





Et s'il reste encore quelques saisons au PSG, Edinson Cavani pourrait même devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Le record appartient à Zlatan Ibrahimovic avec 156 buts tandis que l'Uruguayen pointe déjà à la deuxième place avec 123 réalisations. Cela ne fait que 33 buts de retard et cet écart devrait encore se réduire d'ici la fin de la saison.

[Téléfoot 29/01] Le Document : Cavani, né pour marquer !]