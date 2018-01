PSG : retour de Cavani attendu face à Nantes

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Edinson Cavani figure dans le groupe de joueurs retenus par Unai Emery pour affronter Nantes lors de la 20e journée de Ligue 1. Puni après être rentré tardivement de ses vacances, l'Uruguayen devrait retrouver la pointe de l'attaque. Surtout en l'absence de Neymar.





Cavani de retour

La sanction portée contre Edinson Cavani pour avoir prolongé ses vacances en invoquant des raisons personnelles est désormais de l'histoire ancienne. L'attaquant a bel et bien réintégré le groupe et sera, sauf surprise, aligné à son poste habituel face à Nantes, en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Il devrait l'être aux côtés de Kylian Mbappé et Angel Di Maria, Neymar ayant ressenti une gêne aux côtes. Le Brésilien n'a pas été retenu et sera laissé aux repos. Javier Pastore, qui a lui-aussi été puni au regard du même motif, n'a pas été convoqué non plus.



Répondre sur le terrain

Nul doute qu'Edinson Cavani voudra oublier cet épisode, qui n'a rien de très grave en soi, en répondant sur le terrain. Auteur de 19 réalisations lors de la première moitié de saison en Ligue 1, l'Uruguayen est en chasse du record du nombre de buts marqués avec le club. Zlatan Ibrahimovic en a inscrit 156, el Matador 155. Il a donc plusieurs raisons de briller ce dimanche soir à la Beaujoire et le timing serait des plus parfaits : effacer une mini-polémique en écrivant l'histoire du PSG.





12 victoire de suite

Dans tous les cas, le PSG aura à cœur de remporter le match face au FC Nantes de Claudio Ranieri, solide cinquième, et poursuivre leur série. En effet, les Parisiens ont gagné leur douze dernières rencontres face aux Canaris. Un treizième succès leur redonnerait un semblant de sourire à un mois pile du huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid. Un Real embourbé dans une crise sportive.