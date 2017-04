PSG : Serge Aurier sur le départ cet été ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Cette saison Serge Aurier a disputé 18 matches avec le PSG, un chiffre qui aurait pu être supérieur sans son absence à cause de la CAN au Gabon. Il a dû faire face à la concurrence de Thomas Meunier recruté l’été dernier suite à Euro convaincant. Lui aussi est apparu 18 fois sous le maillot parisien et a fait une excellente impression sur le flanc droit du PSG. Quitte à faire partir Serge Aurier ?





Le FC Barcelone pense à lui

Selon France Football, les dirigeants souhaiteraient conserver Serge Aurier sous contrat jusqu'en 2019 et une prolongation de 3 ans lui aurait été proposée. Mais toujours selon l’hebdomadaire, l’Ivoirien hésiterait à accepter cette offre pour plusieurs raisons. Les critiques dont il a été l’objet et la concurrence avec Thomas Meunier pourraient en effet le faire réfléchir, d’autant plus que les prétendants pour le recruter ne manquent pas.

Au début du mois de mars, la presse espagnole évoquait l’intérêt du FC Barcelone pour Serge Aurier. Depuis le départ de Daniel Alves, les Blaugranas ne lui ont en effet pas trouvé de remplaçant de son niveau et l’arrière droit parisien figurerait sur leur short-list. Jouer les premiers rôles dans un club au style offensif qui cherche à tout gagner pourrait alors faire réfléchir l’ancien Toulousain.









Il a la côté en Angleterre

Mais les Catalans ne sont pas les seuls à vouloir le recruter. En Premier League, le style de Serge Aurier plait, surtout auprès de clubs comme Manchester United, Liverpool et Manchester City. Les Citizens pensent en effet à remplacer Bacary Sagna (34 ans) et Pablo Zabaleta (32 ans) et le profil du défenseur (24 ans) plait à Guardiola. En vue de rajeunir son effectif, le technicien espagnol verrait d’un bon œil l’arrivée du parisien à City. Mourinho souhaite aussi renforcer sa défense notamment au niveau des couloirs, et Manchester United pourrait passer à l'attaque lors du prochain Mercato.

Devant un nombre grandissant d’intérêts pour l’Ivoirien, on peut comprendre qu’il hésite à accepter trop rapidement l’offre du PSG. Même s’il vient d’enchaîner 4 matches en intégralité avec le club de la capitale (2 en Ligue 1, 1 en finale de la coupe de la ligue, 1 en quart de finale de la Coupe de France), il faut rappeler qu’il n’a pas été titularisé en ligue des Champions lors de la double confrontation contre le FC Barcelone. Un challenge dans un grand club où il serait titulaire indiscutable pourrait l’amener à quitter la capitale…









Bonus - Quand la Quotidienne s'intéresse à Serge Aurier...