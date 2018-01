PSG : Sans Thiago Motta, Thiago Silva et Lassana Diarra contre Rennes

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Après un net succès contre Montpellier, le PSG est déjà de retour aux affaires avec la Coupe de la Ligue. Les Parisiens s'apprêtent à jouer tous les trois jours dans les semaines à venir, et malheureusement pour Unai Emery, le turnover s’avère un peu compliqué avec plusieurs absents dans le groupe.





De l’espoir pour Kylian Mbappé

Recruté pour venir suppléer Thiago Motta, Lassana Diarra est encore un peu juste pour intégrer le groupe parisien pour la première fois. Seul problème, le milieu défensif italien n’est pas non plus remis. Lo Celso devrait alors être aligné au milieu de terrain pour pallier ces deux absences.

Mais il ne s’agit pas du seul joueur sur qui Emery ne pourra pas compter : « Silva ce n’est pas une blessure importante mais il ne devrait pas jouer demain […] Quelques joueurs ont des douleurs après le match contre Montpellier. J’espère que Kylian pourra être là. On va agir avec précaution. Il veut jouer, il peut s’entraîner avec le groupe, mais cela dépend du médecin désormais. Marco Verratti ressent aussi une petite douleur. C’est pour ça qu’il est resté sur le banc samedi. »









PSG 4 – Real Madrid 2

Parmi les rencontres à venir, la double confrontation contre les Champions d’Europe en titre est bien sûr dans un coin de la tête de l’entraîneur parisien. Et question calendrier, les madrilènes possèdent un avantage avec 2 matches de moins à jouer que les Parisiens avant le huitième de finale aller. Si le Real n’a plus que le championnat, le PSG aura en plus des rencontres de Ligue 1 la coupe de la ligue mardi soir, et Sochaux en coupe de France.

Qui plus est, les 5 prochaines rencontres du club de la capitale seront 5 déplacements « Avec l’élimination en Coupe du roi, ils vont jouer 2 matches, nous 4. Mais on va bien gérer les temps de jeu, protéger les joueurs. Mais la meilleure des préparations c’est d’être compétitif. » Avec des forfaits sur blessure pour la rencontre de mardi, la rotation est obligatoire pour Paris qui devrait laisser du temps de jeu à Pastore, Draxler et Di Maria notamment.









« Je veux que Pastore reste »

Sur ces derniers Emery a notamment rappelé qu’ils comptait sur eux trois, et il est revenu particulièrement sur la situation des deux Argentins. Au sujet de Javier Pastore, l’Espagnol a affirmé son attachement pour le milieu de terrain : « Il est important pour nous, je veux qu’il reste ici, pour le bien de l’équipe. […] Mais moi je veux qu’il reste, mais cela dépend de lui et du club. »

Au sujet de Di Maria, buteur contre Montpellier, Emery a exprimé sa satisfaction de le voir aussi investi : « Je suis content pour lui. Il a montré une forte implication. Je sais qu’il a des bons moments quand on le pousse, quand il est en confiance. » Il aura probablement l’opportunité de le montrer ce mardi sur la pelouse du Stade Rennais.