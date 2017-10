PSG : Thomas Meunier l’autre attaquant décisif du PSG

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de la saison, le potentiel offensif de Paris impressionne. Mais contre Dijon, à la place de la « MCN », c'est Thomas Meunier qui s’est illustré. Et c’est loin d’être une nouveauté…

Victorieux à Dijon sans Edinson Cavani, Paris s’en est remis à Thomas Meunier pour s’imposer en Bourgogne (1-2). Le latéral droit a inscrit un doublé qui permet à Paris de prendre les 3 points dans un match pas si évident. Mais il ne faudra sans doute plus s’étonner de voir le Belge décisif. Le défenseur en a en effet pris l’habitude depuis cet été, en club comme en sélection.





3 tirs cadrés cette saison, 3 buts !

Il a disputé 5 rencontres avec Paris, et Meunier possède des statistiques étonnantes, surtout pour un défenseur. Au sein d’un PSG très offensif, le Belge a frappé cinq fois au but en Ligue 1. Et ses trois tentatives cadrées ont toutes fini au fond des filets adverses ! Avant son doublé contre le DFCO, c’est contre les Girondins de Bordeaux qu’il s’était déjà illustré (6-2) !

Mais celui qui n’a jamais caché son envie d’évoluer haut sur le terrain avait déjà participé brillamment au jeu offensif du club de la capitale. Il avait aussi délivré deux passes décisives lors des succès parisiens contre Metz (1-5) et contre Saint-Etienne (3-0). En résumé, en cinq apparitions, Meunier est donc directement impliqué sur 5 buts. Des statistiques qui le rapprochent de Mbappé, Cavani et Neymar.









Les 6 millions font mieux que les 400 !

En zone mixte après la rencontre contre Dijon, le Diable Rouge a livré une anecdote que ses partenaires lui ont ressortie dans les vestiaires : les 6 millions de son transfert ont fait mieux que les 400 millions cumulés pour faire venir Neymar et Mbappé ! Les deux joueurs sont en effet restés muets pour cette neuvième journée de Ligue 1, Thomas Meunier ayant été le sauveur du PSG.

En sélection nationale aussi Meunier s’éclate. Depuis le début des qualifications, il a déjà réalisé 7 passes décisives pour 5 buts, soit mieux que Mertens (5 buts, 6 passes) et Hazard (6 buts, 5 passes) ! Depuis l’Euro 2016, le Belge a pris une autre dimension et il est devenu l’une des références au poste de latéral droit en Europe. Toutes compétitions confondues, Meunier est impliqué dans 13 buts en 10 matches joués depuis le début de saison… Des vrais chiffres d’attaquant !