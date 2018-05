Ligue 1 / Thomas Tuchel nommé entraîneur du PSG (Officiel)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Tuchel va commander la destinée du PSG

Le PSG a un nouvel entraîneur. L'Allemand Thomas Tuchel a été officiellement nommé comme nouveau technicien du club de la capitale, lundi en début de soirée.

L'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, qui était libre de tout contrat depuis l'an dernier, a signé un contrat de deux ans. Il va remplacer Unai Emery dont le départ a été acté à la fin du mois d'avril.

Annoncée par Téléfoot, depuis le mois d'avril, puis dimanche 13 mai, l'officialisation de l'arrivée de Tuchel n'était plus qu'une question de temps.

"Nous allons tout faire pour aider le PSG à repousser ses limites"

"C’est avec beaucoup de joie, de fierté et d’ambition que je rejoins ce grand club du football mondial qu’est le Paris Saint-Germain", a réagi l’Allemand dans le communiqué écrit par le club.

"Je suis impatient de travailler avec tous ces grands joueurs, qui figurent tous parmi les meilleurs de la planète. Avec mon staff, nous allons tout faire pour aider l’équipe à repousser ses limites, jusqu’au plus haut niveau international", a-t-il ajouté. "Il y a un potentiel extraordinaire à Paris et c’est le challenge le plus enthousiasmant qui s’est présenté à moi. Je suis impatient, également, de découvrir le Parc des Princes, un stade mythique du football européen, où règne une ambiance fantastique."

Une carrière à la "Klopp"

Passé par Mayence, où il a débuté sa carrière professionnelle comme technicien en 2009, puis le Borussia Dortmund pendant deux saisons (2015/2017), Tuchel fait partie de la nouvelle vague des techniciens allemands, polyvalents tactiquement, rigoureux au quotidien et adeptes de jeu au sol. Mayence, BVB, il a suivi club pour club le même début de carrière qu'un certain Jürgen Klopp dont il avait la pris la succession chez les Schwarz-Gelben.

Une de ses particularités est d'être un adepte du 4-3-3 avec lequel il avait mené le Borussia Dortmund au titre de vice-champion d'Allemagne en 2017, puis au titre en Coupe d'Allemagne 2017. Le 4-3-3, c'est aussi le système de base utilisé par le PSG depuis 2013.

Après une transformation non-achevée sous Unai Emery, le message semble clair : Paris va continuer avec son système de base. Mais avec Tuchel, fort possible qu'il ait d'autres atout dans ses manches.

Un CV européen prometteur mais à peaufiner

Au niveau Européen, Tuchel va arriver avec un CV moins garni que celui d'Unai Emery. L'entraîneur de 44 ans n'a en effet jamais dépassé le cap des quarts de finale. En 2016 son BVB, alors favori de la compétition, avait subi la loi du Liverpool de Jürgen Klopp en quarts de l'édition de la Ligue Europa. Quelques mois plus tard, il avait été sorti en quarts de l'édition 2016/2017 de la Ligue des champions par l'AS Monaco. Victime d'un attentat quelques heures avant le début de son quart aller à domicile, Dortmund avait subi une élimination dans des circonstances compliquées pour lui.

C'est aussi cet épisode, qui avait marqué un profond désaccord quant à la tenue du match entre le board du BVB et Tuchel, qui avait précipité la fin de son aventure dans la Ruhr. Désormais, place à un nouveau challenge, le Paris Saint-Germain. Un défi "Kolossal".









La réaction de Nasser Al-Khelaïfi (Communiqué)

Nasser Al-Khelaïfi (président du Paris Saint-Germain)





"Thomas est l’un des entraîneurs européens les plus compétitifs à avoir émergé au plus haut niveau, ces dernières années. Il est fortement imprégné des principes spectaculaires et efficaces qui ont toujours nourri la force du football allemand, notamment sur la scène internationale."





"Sa personnalité ambitieuse, son goût affirmé pour un jeu porté vers l’avant et sa force de caractère s’inscrivent dans le style que nous avons toujours entendu donner au Paris Saint-Germain. Ce style que les fans de notre Club, de tous temps, ont toujours énormément recherché et admiré."