PSG-Transfert : Direction la Chine pour Hoarau

Selon nos informations, Guillaume Hoarau en mal de temps de jeu va quitter le PSG. Alors qu'Everton et Hambourg étaient sur les rangs, l'attaquant parisien aurait choisi la Chine et le club du Dalian Aerbin.

Le marché des transferts a bel et bien commencé au PSG. Après l'arrivée de Lucas Moura en début de semaine, le club de la capitale pourrait voir le départ de plusieurs joueurs dont Guillaume Hoarau.



Situation compliquée

Depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti, Guillaume Hoarau a vu son temps de jeu se réduire considérablement. Cantonné au banc, le grand attaquant du PSG n'a disputé cette saison que six matches dont seulement un en tant que titulaire (pour un seul but inscrit face à Saint-Etienne). L'année dernière sa situation n'était guère mieux. Le Réunionnais ne figurait dans le onze de départ qu'à sept reprises en vingt rencontres jouées.



Décidé à partir

A 28 ans, Guillaume Hoarau a donc logiquement des envies d'ailleurs. En fin de contrat en juin 2013, l'attaquant parisien figure parmi les joueurs autorisés à quitter le PSG. Leonardo l'a une nouvelle fois confirmé en conférence de presse lors du stage de reprise à Doha. Décidé à partir, l'international français est d'ailleurs rentré du Qatar mercredi, un jour avant ses coéquipiers, pour négocier son transfert.



La Chine pour 3 ans ?

Un temps en contact avec Everton et Hambourg, le joueur du PSG aurait, selon nos informations, choisi une destination plus exotique. En effet, l'équipe chinoise du Dalian Aerbin serait intéressée par l'attaquant parisien. Le club dans lequel évolue Seidou Keita, ancien défenseur du FC Barcelone, proposerait un contrat de trois ans à Hoarau alors que le PSG devrait le laisser libre.



Concernant les autres transferts, Siaka Tiéné pourrait rejoindre la Turquie. En cas de départ du défenseur, le PSG songerait, d'après nos informations, au prêt de Ricardo Rodriguez évoluant à Wolsbourg. Nêne devrait quant à lui rejoindre prochainement le Brésil.