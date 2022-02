PSG - Transfert : Ibrahimovic et Verratti présentés mercredi

Selon toute vraisemblance, Marco Verratti et Zlatan Ibrahimovic devraient être présentés en tant que nouvelles recrues du PSG mercredi au Parc des Princes.

Les supporters du PSG devraient rapidement être soulagés au sujet de la venue de Zlatan Ibrahimovic puisque les dernières informations font état d'une présentation dès mercredi après-midi, à la suite de celle réservée à Marco Verratti.





D'abord Verratti...



France Football révèle que (Pescara), qui a passé la visite médicale mardi et a signé un contrat de 5 ans avec le club francilien. A 19 ans, ce milieu de terrain très prometteur devrait être présenté mercredi à 15h30 devant la presse.





... ensuite Ibrahimovic



Et à 16h, c'est un autre évènement qui attend les journalistes, puisqu'il s'agirait de . Si les termes du contrat n'ont pas encore été révélés, l'attaquant suédois pourrait s'engager pour une durée de trois ans (plus une option d'un an). La star du Milan AC est censée passer la visite médicale mercredi matin.





L'antécédent Beckham



Le club n'ayant rien confirmé concernant Zlatan Ibrahimovic, tout ceci est évidemment à prendre avec des pincettes, Leonardo et l'agent du joueur Mino Raiola réglant encore les derniers détails de la transaction mardi. L'antécédent David Beckham prouve que même lorsque le transfert est sûr à 99%, un renversement de situation reste possible.



Si tout se déroule normalement, Marco Verratti et Zlatan Ibrahimovic devraient être officiellement parisiens mercredi.