PSG - Trophée des Champions : Premier titre de la saison pour les Parisiens

Au terme d'un scénario renversant, le PSG a remporté le Trophée des Champions face aux Girondins de Bordeaux (2-1) à Libreville, au Gabon. Un premier titre pour les hommes de Laurent Blanc. De quoi sans doute donner confiance aux Parisiens à une semaine de la reprise de la Ligue 1.

Sans ses recrues (Cavani, Marquinhos et Digne), le PSG est parvenu à s'imposer dans les derniers instants du Trophée des Champions face à Bordeaux. Cette victoire ne doit cependant pas cacher les difficultés de l'équipe parisienne.





Des occasions non concrétisées

Le premier match officiel du PSG a failli tourné à la catastrophe. Menés 1-0 par Bordeaux à dix minutes de la fin de la rencontre, les joueurs de la capitale ont réussi à inverser la tendance. Les choses avaient pourtant bien commencé pour les Parisiens. Dominateurs, les hommes de Laurent Blanc réussissent à se créer beaucoup d'occasions, notamment sur coups de pied arrêtés, mais ne parviennent pas à les convertir.



Une parade décisive

Profitant d'un temps faible du PSG, les Girondins de Bordeaux ouvrent la marque à la 38e minute. Après avoir pris de vitesse Christophe Jallet, Maurice Belay centre parfaitement pour Henri Saivet. Les Parisiens reviendront de la pause avec de meilleures intentions. Mais en contre, les Bordelais avaient l'occasion de tuer le match. A l'heure de jeu, Poko se présente seul face à Sirigu. Mais le portier italien, une nouvelle fois impérial, s'impose.





Des changements payants

De quoi donner un nouveau coup de fouet au PSG. C'est alors que Laurent Blanc décide d'effectuer trois changements avec notamment l'entrée en jeu d'Ongenda. Coaching gagnant puisque le jeune parisien signe le but de l'espoir à la 82e minute. Revigorés par cette égalisation, les joueurs de la capitale en profitent même pour enfoncer le clou en marquant par l'intermédiaire d'Alex à la 94e minute. Après une rencontre compliquée, Paris parvient à s'imposer et à remporter le premier titre de la saison. Un soulagement pour Laurent Blanc qui confie tout de même « que la saison sera longue et compliquée ».



Le PSG ouvrira la saison de Ligue 1 vendredi face à Montpellier. De son côté, Bordeaux recevra l'AS Monaco samedi à 20h30.