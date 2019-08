PSG - Tuchel : "Je ne peux pas confirmer qu'Areola sera le gardien numéro 1"

LIGUE 1 - Interrogé sur la hiérarchie des gardiens au sein de son PSG, Thomas Tuchel a refusé d'assurer la place de N°1 à Alphonse Areola.

Tuchel évoque la hiérarchie des gardiens au PSG

"Si je peux confirmer qu'il sera le numéro 1 ? Non, je ne peux pas confirmer tant que le mercato est ouvert. Chaque joueur doit montrer ses qualités, Alphonse y compris."

Thiago Silva : "Neymar est un joueur indispensable"

"Neymar, même avec une jambe, je crois qu'il peut faire des choses incroyables, comme Messi, comme Cristiano. Bien sûr qu'il nous manque, c'est encore un joueur du Paris Saint-Germain. J'espère qu'il pourra rester avec nous parce que c'est un mec incroyable et, pour cette équipe, c'est un joueur indispensable. On doit attendre ce qui va se passer à la fin du mercato."

"Bien sûr que, en tant que capitaine, je crois que Neymar est un joueur-clé de cette équipe. Après, est-ce qu'il sera content de rester ou pas, on doit attendre. On ne doit pas parler (de) s'il va rester, s'il va partir. Mon sentiment est qu'il peut rester avec nous. C'est toujours compliqué. (...) Nous, comme coéquipiers, on doit travailler, attendre jusqu'à la fin qu'il se décide. Mais, comme j'ai dit, c'est un joueur-clé de cette équipe. J'espère qu'à la fin il pourra rester avec nous, comme ça on sera beaucoup plus forts".