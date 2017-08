PSG/ Unai Emery : « Aider Neymar à devenir le meilleur du monde »

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Présent en conférence de presse avant la troisième journée de Ligue 1 contre Toulouse, Unai Emery a répondu aux questions des journalistes sur le PSG, Neymar, et les ambitions du club cette saison.

Après un succès à Guingamp pour la première de Neymar sous les couleurs parisiennes, le PSG retrouve le Parc des Princes ce dimanche soir avec la réception de Toulouse. Neymar devrait ainsi fouler la pelouse du Parc pour la première fois. Cette rencontre sera aussi l’occasion pour le PSG de confirmer son très bon début de saison.





« L’occasion de démontrer à tout le monde que nous sommes forts »

Après deux victoires convaincantes contre Amiens (2-0) et contre Guingamp (3-0), le PSG va tenter d’enchaîner face à Toulouse, un adversaire qui ne lui a pas réussi l’an dernier (0-0). Mais pour Emery, le contexte n’est pas le même cette saison : « Toutes les équipes qui viennent ici font un gros travail défensif. Toulouse a aussi de bons joueurs devant. Cette saison est différente. On veut continuer notre progression pour nous améliorer. De notre côté nous souhaitons poursuivre notre bonne dynamique en remportant les trois points. »

A ses yeux, cette rencontre de la troisième journée est l’occasion idéale de mettre en avant les ambitions parisiennes : « Nous voulons être plus forts que la saison dernière. L’équipe a bien commencé, dimanche c’est l’occasion de démontrer à tout le monde que nous sommes forts. »













« Neymar est capable de faire beaucoup de choses offensivement »

Forcément, les questions au sujet de Neymar n’ont pas manqué. Unai Emery a confirmé que l’adaptation du Brésilien se passait aussi bien sur le terrain qu’en dehors, et qu’il pouvait apporter beaucoup au club parisien, mais que la réciproque était aussi vraie : « Neymar a apporté beaucoup de qualité individuelle et collective en attaque. Tactiquement il est capable de faire beaucoup de choses offensivement, mais aussi défensivement. On va travailler pour l’équilibre, mais il en est capable, il a une très bonne condition physique. »

Avant de poursuivre à nouveau sur l’ancien catalan « Neymar est un jeune joueur qui veut grandir ici et faire progresser le club. Notre objectif est d’aider Neymar à devenir le meilleur joueur du monde et lui veut aider le club à atteindre ses objectifs.» Après une première sortie convaincante au Roudourou, dimanche soir permettra d'en savoir plus sur l'adaptation du Brésilien qui devrait connaître sa deuxième titularisation de la saison en Ligue 1.