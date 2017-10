PSG / Unai Emery : « L'OM montrera son meilleur visage contre nous »

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Avant le Classico de dimanche entre le PSG et l’OM, Unai Emery s’est présenté en conférence de presse. Malgré le bon début de saison des Parisiens, la prudence était de mise pour l’entraîneur espagnol.

Dimanche soir l’Olympique de Marseille recevra le PSG pour le choc de la 10ème journée de Ligue 1. Il faut remonter à 2011 pour retrouver trace d’un succès phocéen. Actuellement, Paris est encore invaincu et apparaît comme le grand favori pour ce match. Malgré tout Unai Emery se montre très prudent avant cette rencontre





« Les joueurs savent que c’est un match différent »

Toutes compétitions confondues le PSG n’a été accroché qu’à une seule reprise lors du match contre Montpellier (0-0). Mis à part cela, les leaders de Ligue 1 ont collectionné les victoires. De quoi afficher le plein de confiance avant le déplacement au Vélodrome dimanche ?

Pas selon Unai Emery qui se méfie des Olympiens : « Les joueurs savent que c’est un match différent. L’OM a beaucoup de grands joueurs. Je suis sûr que ça va être un match très difficile. Marseille est une équipe complète qui compte des grands joueurs et beaucoup de joueurs offensifs. Et Marseille montrera son meilleur visage contre nous. »









« Beaucoup de respect pour l’OM »

L’ancien entraîneur du FC Séville a loué les mérites de son adversaire de dimanche qui a su se relever après un début de saison en dent de scie. Aux yeux du technicien espagnol, le club phocéen représente un danger pour Paris mais aussi un challenge, à cause de son palmarès : « J’ai beaucoup de respect pour l’OM. Ils ont remporté 9 titres et une Ligue des Champions, c’est plus que nous. Nous voulons changer cette histoire pour le futur. Dimanche l’ambiance sera là au Vélodrome, un stade plein avec un contexte hostile contre nous, mais nous sommes habitués à ça. »