PSG : une finale Antero Henrique et Andrea Berta pour le poste de directeur sportif [Info Téléfoot]

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Après une saison 2016/2017 compliquée et décevante du côté des résultats (élimination en huitième de finale de Ligue des Champions, perte probable du titre de Champion de France), le PSG s’apprête à vivre une révolution interne cet été. Elle passera d’abord par le recrutement d’un nouveau patron du sportif, qui sera chargé de remplacer Olivier Létang, déjà parti, et probablement Patrick Kluivert, directeur du football sur le départ. Selon les informations de Téléfoot, le président Nasser Al-Khelaïfi hésite entre deux personnes, qui sont donc en finale : l’expérimenté Antero Henrique, passé par le FC Porto, et le réputé Andrea Berta, actuellement à l'Atlético Madrid.





Antero Henrique : il y a comme un mais

Contrairement à Andrea Berta, Antero Henrique a l’avantage d’être libre. Comme Téléfoot le rappelait encore précédemment, l’ancien patron du FC Porto a rencontré plusieurs fois les dirigeants du PSG et toutes les conditions à sa venue sont réunies pour satisfaire ses exigences. Nasser Al-Khelaïfi apprécie son profil, mêlant expérience au plus haut niveau et réseau immense. Toutefois, sa fermeté et le fait qu’il réclamerait les pleins pouvoirs constituent un sérieux obstacle au dossier. Alors qu’il a refusé ces derniers jours le poste de coordinateur technique de Suning Sports que lui ont fait les propriétaires chinois de l’Inter Milan (Walter Sabatini a finalement été choisi), Antero Henrique est également en discussion par le FC Séville. Mais sa préférence va au club de la capitale française.



Andrea Berta ouvre la porte à Paris

Si Antero Henrique a été le premier à être contacté par le PSG pour le poste de directeur sportif, il y a un autre candidat sérieux dans le viseur de Nasser Al-Khelaïfi : Andrea Berta. Sollicité depuis plusieurs semaines déjà, l’actuel directeur sportif de l’Atlético Madrid semblait inaccessible mais la porte s’est récemment entrouverte. Sa réputation n’est plus à prouver sachant qu’il était pressenti pour occuper le même poste à Manchester United au moment où José Mourinho s’est assis sur le banc de l’entraîneur l’été dernier. Ces derniers jours, le dossier a pris de l’épaisseur et l’éventualité de le voir quitter les Colchoneros n’est plus à exclure. Berta est, actuellement, dans l’expectative quant à son choix sur son avenir. Il le communiquera très bientôt.



Quoi qu’il en soit, les dirigeants Qatari vont bel et bien engager un directeur sportif dans les jours à venir. Il aura la lourde tâche de superviser un chantier dont le but sera d’aboutir à une équipe compétitive, avec toujours cet objectif de remporter la Ligue des Champions à court terme.