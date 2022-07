PSG - Verratti : "Si ça ne tenait qu'à moi, je resterais toujours à Paris"

Mardi dernier, face au FC Barcelone, le PSG a remporté une victoire de prestige sur le score de 3 buts à 2. Un exploit qui a fait la une de tous les journaux. Auteur d'un but, Marco Verratti est revenu sur cette rencontre au micro de Marc Benoist.

Arrivé au PSG en 2012, Marco Verratti a inscrit son premier but sous les couleurs parisiennes mardi dernier, face au FC Barcelone. Pour Téléfoot, le joueur italien est revenu sur son but et sur ce grand match livré par le PSG.

Son premier but avec le PSG



A la 26e minute du match PSG-Barça, Marco Verratti, 1m65, a inscrit son premier but pour le club parisien... de la tête ! Pour l'international italien ce fut un moment magique : « Ce but face au Barça est le plus grand moment de ma carrière. Ça fait deux ans que j'attendais ça. Mais honnêtement, je préfère que l'on gagne le match plutôt que je marque ».

Ce but est d'autant plus important pour Marco Verratti que toute sa famille était présente au Parc des Princes : « Je vois peu ma famille alors je dédie ce but à ma mère et à ceux qui sont derrière moi ».

Les cartons jaunes et les arbitres

Juste après son but, Marco Verratti a récolté un carton jaune. Le joueur s'est exprimé au sujet de cette vilaine habitude : « J'ai toujours envie de récupérer le ballon. Mais je suis jeune et je dois corriger ce défaut ». Il évoque également ses relations avec les arbitres : « Avant chaque match, le président du PSG me demande de ne pas parler aux arbitres. Mais je ne peux pas m'en empêcher, c'est dans mon caractère, c'est comme ça ».

L'ambiance avant et après PSG-Barça

Le joueur a reconnu qu'il y avait eu « plus de pression » avant le match face au Barça. Et après la victoire, ce fut la fête : « On s'est lâché, on était libéré d'un poids. On a démontré aux gens qui nous critiquent que le PSG reste une grande équipe ».

Son avenir au PSG, ses objectifs

Concernant son avenir, Marco Verratti a déclaré tout son attachement au PSG : « Si ça ne tenait qu'à moi, je resterais toujours à Paris. Je ne me suis jamais projeté ailleurs ».

Marco Verratti aborde aussi le projet du PSG et de ses ambitions en Ligue des Champions : « Le PSG a un grand projet. Beaucoup de grands joueurs rêvent de venir à Paris. Gagner la Ligue des Champions est plus qu'un rêve. J'y crois même s'il faudra un peu de chance. »