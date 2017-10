PSG - Verratti : "J'ai été rassuré sur le projet et les ambitions"

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Dans un long entretien accordé à l'Equipe, Marco Verratti a mis les points sur les i et les barres sur les t concernant l'été mouvementé qu'il a passé. Il assure avoir pensé à partir, avant d'être finalement convaincu que le projet parisien était le bon.





Sincérité

Marco Verratti a besoin de vider son sac après un mercato au début duquel son nom fut souvent cité et durant lequel les déclarations, fausses ou vraies, à son sujet ont fusé. C'est pourquoi il a tenu à se confier, en toute sincérité. "Je suis sincère : cette année, pour la première fois depuis cinq ans, je me suis demandé si je devais continuer ici". Il ajoute, "C'était vraiment très compliqué. Je ne m'attendais pas à passer un été comme ça. Il s'est passé beaucoup de choses que je n'ai pas appréciées, entre autres de la part de personnes à mes côtés [notamment son ex-agent Donato Di Campli]. Ils ont pensé à eux et pas à moi."



Pas un problème avec les coéquipiers

Peu après la signature d'Antero Henrique, le directeur sportif du PSG, Marco Verratti a écourté ses vacances pour clarifier la situation, la soudaine baisse de la compétitivité du club n'étant dû aux "coéquipiers" ou "à l'achat de joueurs". Visiblement, c'est le fonctionnement du club qui posait problème, "Je n'étais pas certain qu'on était une équipe avec de très grandes ambitions". Puis, après des discussions, il s'est senti beaucoup plus en phase avec l'équipe, "Mais j'ai été rassuré sur le projet et les ambitions. Gagner quelque chose ici sera toujours différent de gagner ailleurs. Je suis très bien ici."





Pas de rapport avec Neymar et Mbappé, ni avec l'argent

"Je ne suis pas resté parce que Neymar ou Mbappé sont arrivés : à ce moment-là, je ne savais même pas qu'ils allaient signer" affirme Marco Verratti. Il réfute aussi l'idée de considération financière, "Les gens pensent que je joue au PSG pour l'argent, mais on peut le prendre ailleurs aussi. Si j'étais parti cet été, dans des clubs qui étaient prêts à mettre 100 millions d'euros pour me recruter, j'aurais pris beaucoup plus d'argent." C'est donc le projet qui l'a fait rester et on se dit quand même que les arrivées de Neymar et Mbappé ont dû le conforter dans son choix.