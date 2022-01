PSG : avec Zlatan Ibrahimovic contre le Barça !

Le PSG vient de remporter une première bataille dans son quart de finale l'opposant au FC Barcelone en Ligue des champions. L'attaquant suédois devrait pouvoir jouer face au Barça, sa suspension étant réduite de deux à un match.

Tout le monde au PSG attendait la décision de la commission de discipline de l'UEFA concernant la suspension de Zlatan Ibrahimovic suite au carton rouge reçu à Valence en Ligue des champions. La star suédoise avait écopé de deux matches de suspension, ce qui privait Ibra de match retour contre Valence et surtout du quart de finale aller contre le FC Barcelone. Une décision sur laquelle l'UEFA serait revenue selon la presse espagnole.



L'appel parisien entendu

L'expulsion de Zlatan Ibrahimovic en fin match à Valence avait été considérée comme sévère par les dirigeants parisiens. Ces derniers avaient fait appel de la décision de l'UEFA d'infliger deux matches de suspension à l'attaquant. Et il semble que le PSG ait eu raison, puisque la presse espagnole révèle que la commission d'appel de l'UEFA aurait réduit la peine du Suédois à un seul match de suspension, en l'occurrence déjà purgé lors du huitième de finale retour face à Valence.



Bonne nouvelle PSG-Barça

Conséquence de cette décision : le PSG aura donc le droit d'aligner Zlatan Ibrahimovic contre le FC Barcelone, en quart de finale aller de la Ligue des champions. Connaissant l'importance du Suédois dans l'équipe parisienne, il s'agit là d'une excellente nouvelle pour Carlo Ancelotti et ses hommes. Le Barça en revanche, perd un avantage non négligeable au moment d'aborder cette double confrontation.



Ibra retrouve le Barça

Zlatan Ibrahimovic devrait donc retrouver l'un de ses anciens clubs dès le 2 avril prochain au Parc des Princes. Rappelons que ce quart de finale de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone est particulier pour le meilleur buteur parisien, dont la saison passée en Catalogne (2009-2010) n'avait pas laissé que de bons souvenirs. La star parisienne serait bien sûr ravie de briller face au seul club dans lequel il ne s'est pas imposé au cours de sa carrière.

Ce PSG-Barça, avec Zlatan Ibrahimovic dès le match aller, n'en devient que plus alléchant...