PSG : Zlatan répond à Olivier Dacourt

Le 30/09/12 à 16:21 , mis à jour le 01 Octobre 2012 à 08:05

Ce dimanche, Téléfoot vous proposait une interview entre deux hommes qui se connaissent bien, Zlatan Ibrahimovic et Olivier Dacourt. Ils ont évolué trois ans ensemble à l'Inter Milan entre 2006 et 2009. L'occasion pour le Suédois d'évoquer son état de forme et les objectifs du Paris Saint-Germain.