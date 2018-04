PSG, Zlatan, top 4 Premier League… : les cinq choses à retenir du week-end

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Que fallait-il retenir du week-end de Pâques ? Ne vous inquiétez pas, on fait le point.





Le PSG a écrasé Monaco

Il n'y a pas vraiment eu de match entre le PSG et l'AS Monaco, malgré le fait que le deuxième soit le dauphin de l'autre en Ligue 1. Comme l'an dernier, le club de la capitale n'a laissé aucune chance à son adversaire en finale de la Coupe de la Ligue. Grâce à Cavani, auteur d'un doublé, et de Mbappé, dangereux sur chaque prise de balle, le PSG a glané son cinquième trophée de rang dans la compétition, son huitième en tout. En France, il reste bel et bien le roi et devrait remporter un nouveau triplé.





Zlatan signe un retour fracassant

Pas de doute : Zlatan Ibrahimovic sait comment soigner ses retours. Il l'a encore prouvé après son entrée en jeu dans le derby de Los Angeles, pour son tout premier match de MLS. Alors que son équipe était menée au score, il a signé un doublé décisif pour offrir la victoire au Galaxy. Dont une sublime reprise aux 35 mètres. Pour l'anecdote, il raconte qu'il était tellement essoufflé sur sa première course qu'il a préféré tirer sans se poser de question. Du Zlatan dans le texte.





Top 4 Premier League

On connaissait le futur champion de Premier League - Manchester City, qui n'a besoin que de trois points pour être sacré. On connait probablement le top 4 après la victoire de Tottenham sur la pelouse de Chelsea. Elle repousse les Blues à huit longueurs des Spurs à sept journées de la fin, soit un gap difficile à combler. Sauf immense retournement de situation, le Big Four devrait se composer de Manchester City, Manchester United, Liverpool et Tottenham. Il reste à définir l'ordre de la 2e à la 4e place.





La Juve y va tout droit

On croyait que le titre de Serie A se jouerait lors du prochain choc entre la Juventus Turin et Naples. Mais force est de reconnaître que la Vieille Dame pourra même se permettre une défaite après avoir battu l'AC Milan ce week-end. Car le Napoli a concédé le nul sur la pelouse de Sassuolo. Une déconvenue qui le met à 4 points de la Juve au classement.





Lyon ne lâchera rien

La lutte pour la troisième place risque de livrer toutes ses promesses. Car, en enchaînant un troisième succès de rang en Ligue 1, Lyon a répondu à la victoire de Marseille. Deux points séparent les deux Olympiques et on se dit que ça va se jouer sur des détails.