Qualifications Coupe du monde 2018 : l'Allemagne remercie Hummels, l'Angleterre étrille Malte

Par Maxime CLAUDEL

L'Allemagne et l'Angleterre ont tenu leur rang vendredi soir pour conforter la première place de leur groupe des qualifications pour la Coupe du monde 2018.

Vendredi soir, l'Allemagne et l'Angleterre ont conforté la première place de leur groupe respectif en vue des qualifications pour la prochaine Coupe du monde. Mais la Mannschaft a été poussive face à la République Tchèque.





La 7e de suite pour l'Allemagne

Pour le moment, deux équipes réalisent un parcours sans-faute dans les qualifications pour le Mondial en Russie : la Suisse et l'Allemagne. Mais on ne retiendra pas grand-chose de la septième victoire de suite des hommes de Joachim Löw, décevants face à la République Tchèque. Tel un papy un peu trop tranquille, la Mannschaft, qui avait ouvert le score grâce à sa pépite Timo Werner parfaitement servi par Ozil (4e), s'est un peu trop contentée de gérer jusqu'à l'égalisation de Darida, d'une frappe limpide (78e). Les récents vainqueurs de la Coupe des Confédérations - avec un groupe rajeuni, rappelons-le - se sont alors réveillés. Ils sont finalement allés chercher la victoire grâce à une tête de Mats Hummels, qui a profité d'une offrande sur coup franc de Toni Kroos (88e).





La Mannschaft file droit vers la Russie

Avec ce nouveau succès et ce 27e match de qualification en Coupe du monde sans défaite, l'Allemagne file droit vers la Russie et il faudrait un cataclysme pour que les troupes de Joachim Löw ne soient pas du voyage. L'année prochaine, le champion du monde en titre remettra sa couronne en jeu et, bien évidemment, il endossera le costume d'un des favoris.



L'Angleterre conforte sa première place

Rien n'est encore vraiment joué dans le groupe F, où l'Angleterre et la Slovaquie se disputent la première place, directement qualificative. Mais les Trois Lions ont répondu à la victoire des Slovaques face à la Slovénie en étrillant Malte sur son terrain. Le succès a mis du temps à se dessiner mais Kane (53e,90e+2), Bertrand (86e) et Welbeck (90e+1) ont trouvé le chemin des filets. La lutte continue entre les deux équipes et l'une d'elles devra probablement passer par l'épreuve des barrages. L'Angleterre-Slovaquie du 4 septembre risque d'ailleurs d'être déterminant pour le dessin du classement final.





Les autres résultats de vendredi soir :



Saint-Marin-Irlande du Nord : 0-3

Norvège-Azerbaidjan : 2-0

Kazakhstan-Monténégro : 0-3

Roumanie-Arménie : 1-0

Danemark-Pologne : 4-0

Lituanie-Ecosse : 0-3