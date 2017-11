Qualifications Mondial 2018 : le Danemark et l'Irlande dos à dos

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Le Danemark et l'Irlande n'ont pas su se départager lors de leur barrage aller. La qualification se jouera mardi prochain, à Dublin.





Le Danemark manque le coche

On s'attendait à un duel serré entre le Danemark et l'Irlande et on n'a pas été déçu. A Copenhague, les deux équipes n'ont pas su trouver la faille et, naturellement, ce sont surtout les Danois qui sont les plus à plaindre. A domicile, les coéquipiers de Christian Eriksen, joueur des Spurs de Tottenham, n'ont pas su concrétiser leur domination au tableau d'affichage. On pense notamment à cette double occasion de la 12e minute (Larsen et Cornelius qui butent sur Randolph) et à celle de la 31e (Eriksen qui bute sur Randolph, Sisto qui manque le cadre). Il ne faudra pas les ruminer lors du retour.





L'Irlande a bien défendu

Les Irlandais, eux, se sont surtout contentés de défendre, obtenant leur première occasion juste avant la pause, quand Schmeichel a dû s'employer face à Christie (43e). Autrement, ils ont su faire le dos rond pour résister face à des Danois mal payés de leurs efforts devant leur public. Il faut dire que Randolph a été énorme ce samedi soir, encore une fois face à Poulsen avant le coup de sifflet final (89e). Ils regretteront sans aucun doute toutes ces occasions gâchées en cas de défaite à Dublin.





Tout est encore à faire

C'est donc l'indécision qui domine après le résultat de ce match. Un nul qui renvoie la qualification au retour, qui aura lieu mardi à Dublin. De toute évidence, on peut penser que l'Irlande aura un léger avantage chez lui. Mais rien n'est jamais joué d'avance dans les barrages et le suspense demeure quant à l'identité de celui qui ira en Russie en juin prochain.