Qualifications Mondial 2018 : quels matches faut-il suivre ce dimanche soir ?

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

La phase qualificative pour la prochaine Coupe du Monde se termine et les matches de ce dimanche soir sont les derniers de certains groupes. Il y a forcément des duels à distance, voire des confrontations directes déterminantes.





Groupe E : La Pologne a son destin entre les mains

La Pologne est en ballotage favorable dans son duel à distance face au Danemark. L'équipe de Robert Lewandowski compte trois points d'avance sur son rival et accueillera le Monténégro, troisième du groupe E pouvant toujours espérer une place de barragiste. De son côté, le Danemark devra en découdre à la maison face à la Roumanie, qui n'a plus rien à jouer. Autant dire que le suspense est toujours de mise pour le podium, même si un match nul suffira à la Pologne.



Goupe F : qui sera barragiste ?

Dans le Groupe F, l'Angleterre, déjà qualifiée, n'aura rien besoin de faire sur la pelouse de la Lituanie, si ce n'est faire plaisir à ses supporters et faire le plein de confiance. En revanche, on ne sait toujours pas qui de l'Ecosse, de la Slovaquie ou de la Slovénie finira deuxième. L'Ecosse, pour le moment dauphin de l'Angleterre, n'a pas un confort suffisant pour être rassurée. Elle devra surtout négocier un déplacement périlleux en Slovénie, qui lui passera devant en cas de victoire. Pendant ce temps-là, la Slovaquie recevra Malte, qui n'a signé aucune victoire (8 défaites, 1 nul). En cas de victoires et de match nul entre l'Ecosse et la Slovénie, la Slovaquie grimpera au deuxième rang et les coiffera au poteau.





Groupe C : il n'y a plus rien à jouer

En revanche, dans le Groupe C, tout est déjà joué : l'Allemagne, qui a remporté tous ses matches, a composté son billet pour la Russie. On s'attend quand même à ce qu'elle nous gratifie d'un 10 sur 10 en s'imposant face à l'Azerbaïdjan. Cela enverrait un signal fort à tout le monde. Et c'est l'Irlande du Nord, qui doit poser ses bagages en Norvège, qui est deuxième.