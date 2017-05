La Quotidienne du 22/05 : Royal Zizou !

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Votre Quotidienne est servie ! Thomas Mekhiche et l'équipe de Téléfoot vous font un point sur l'actualité foot du jour avec au programme du jour les déclarations les plus marquantes de la dernière journée de Ligue 1, Ronaldo qui fête le titre en Liga à sa façon et José Mourinho seul au monde en conférence de presse.

De Kylian Mbappé à Bertrand Casoni en passant par par Alexandre Lacazette, les acteurs de la Ligue 1 ont connu des fortunes diverses ce week-end. Réactions.



Cristiano Ronaldo avait quelques comptes à régler avec la presse avant de rejoindre ses partenaires du Real Madrid faire la fête.

Face au silence de la salle de presse, l'ego de José Mourinho en a sûrement pris un coup.



Sinon, l'assistance-vidéo est réclamée de toutes en urgences. L'action du but accordé qui va se dérouler sous vos yeux parle d'elle-même.



