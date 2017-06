La Quotidienne du 02/06 : 24 heures avec l'équipe de France

Par Téléfoot | Ecrit pour TF1 |

Bienvenue dans la Quotidienne du 02 juin. A quelques minutes du match amical de l'équipe de France face au Paraguay, suivez les Bleus au plus près dans leur préparation. Un conseil aux joueurs pour le match ? Eviter d'être aussi agressif que Younes Belhanda avec le Maroc contre les Pays-Bas.





La Quotidienne numéro 61, c'est maintenant. Thomas Mekhiche commence par des félicitations comme il se doit : bravo à l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais pour sa quatrième Ligue des champions. Une finale épique contre le PSG qui s'est terminée aux tirs au but. Ensuite c'est un document inside que nous vous proposons en suivant les Bleus dans leur préparation du match amical face au Paraguay. Amical, Younes Belhanda ne l'a pas beaucoup été en multipliant les tacles avec le Maroc face aux Pays-Bas. Côté mercato, l'interdiction de recrutement confirmée contre l'Atlético Madrid redistribue les cartes pour Antoine Griezmann et Alexandre Lacazette. Un autre attaquant français attire de nombreuses convoitises : Kylian Mbappé. Et cette fois, le nouveau prétendant s'appelle Arsenal !





La Quotidienne de Téléfoot, le menu du 02 juin :

A. Griezmann met les choses au clair concernant son avenir

Les dernières images des Bleus avant le match face au Paraguay

Arsenal tente sa chance pour Mbappé !

Younes Belhanda craque complètement en match amical









