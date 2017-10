La Quotidienne du 02/10: la Liga est-elle vraiment le championnat le plus dur du monde ?

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Bienvenue dans la Quotidienne de ce lundi 2 octobre, avec de la bonne actu ballon rond rien que pour vous. Au programme, retour sur la dernière journée de Ligue 1, débat sur la Liga avec Monsieur Zidane, focus sur Gerard Piqué et le référendum qui divise la Catalogne et l'Espagne, et quelques buts qui valent le coup d'oeil.

La Quotidienne de Téléfoot:



Au menu de la quotidienne de ce lundi 2 octobre :



- les acteurs de la Ligue 1 reviennent sur la 8e journée avec les perfs du PSG et de l'OM notamment



- Zinedine Zidane a gagné avec le Real Madrid grâce à Isco, et l'entraîneur merengue lance le débat sur le niveau de la Liga



- Gerard Piqué, en larmes, évoque les violences en Catalogne en marge du référendum d'autodétermination



- en Premier League, le Guardiola de City gagne grâce à De Bruyne tandis que Klopp reste nerveux avec son Liverpool qui ne gagne pas



- et ne manquez surtout pas la boulette de ce gardien tanzanien, victime du karma à force de jouer avec le feu

La question de "La Quotidienne"

- Selon vous, la Liga espagnole est-elle, comme Zinedine Zidane le prétend, le championnat le plus dur du monde ?





