La Quotidienne du 03/10: Giroud titulaire en Bulgarie ?

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Et voilà la Quotidienne de ce mardi 3 octobre, toute chaude bien comme il faut. Aujourd'hui, une grosse page équipe de France avec les Bleus bien sapés, la petite phrase profonde de Didier Deschamps et le débat sur la place de Giroud contre la Bulgarie. Et toujours des buts sympas à voir, dont un marqué du... postérieur.

C'est mardi, c'est l'automne, mais grâce à la Quotidienne de Thomas Mekhiche et ses acolytes de Téléfoot, c'est comme si c'était encore l'été et la fête.





La Quotidienne de Téléfoot:





Au menu de la quotidienne de ce mardi 3 octobre :



- les supporters français sont à fond à Clairefontaine pour soutenir les Bleus



- de Rami à Kurzawa en passant par Kanté et Sidibé, les joueurs de l'équipe de France nous offre un super défilé de mode



- la tristesse d'Antoine Griezmann quand il voit que son voisin de chambre est Samuel Umtiti, aka "boulet"



- la super phrase de Didier Deschamps sur Adrien Rabiot avant Bulgarie-France de samedi : "S'il commence le match, il sera titulaire" (Whouaou !)



- les belles esquives du sélectionneur quand on veut savoir si Olivier Giroud sera aligné d'entrée à Sofia



- la perf' intéressante du Gunner justement, qui marque beaucoup quand il entre en jeu avec Arsenal



- le désamour de Gerard Piqué en Espagne après les incidents en Catalogne



- et à voir aussi en Norvège un but marqué... du cul (mais vraiment hein, pas dans le sens chance... un but vraiment inscrit du cul quoi)





Retrouvez également La Quotidienne de Téléfoot sur Facebook, Twitter, Snapchat (telefoot_tf1) et Instagram (telefoot_tf1).



On vous propose également de retrouver la Quotidienne du lundi 2 octobre. Ouais, on est cools ouais :